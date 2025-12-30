Calendário de 2026 é um presente: segundas e sextas cheias de feriados

O ano de 2026 terá diversos feriados nacionais caindo em segundas e sextas-feiras, prometendo ser um ano generoso para quem gosta de planejar folgas e viagens com antecedência. As oportunidades para estender o descanso e organizar escapadas de fim de semana serão frequentes.

Ao todo, o Brasil terá dez feriados nacionais oficiais, garantindo pausas bem distribuídas ao longo dos meses. Para o trabalhador, pode existir a possibilidade de emendar feriados que caem em terças ou quintas-feiras com o fim de semana, criando pequenas férias de quatro dias.

É importante lembrar que a lista abaixo considera apenas os feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais, como os aniversários das cidades, devem ser consultados no calendário local.

Feriados nacionais de 2026

1º de janeiro (quinta-feira): o primeiro feriado do ano é a Confraternização Universal.

3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo, um feriado que sempre garante um fim de semana de três dias.

21 de abril (terça-feira): Tiradentes, ideal para quem consegue emendar a segunda-feira e aproveitar quatro dias de folga.

1º de maio (sexta-feira): dia do trabalho, mais um fim de semana estendido para descansar.

7 de setembro (segunda-feira): a Independência do Brasil, proporcionando outra pausa de três dias.

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida, mais um feriado colado ao fim de semana.

2 de novembro (segunda-feira): Finados, garantindo outro descanso de três dias no segundo semestre.

15 de novembro (domingo): Proclamação da República, um dos poucos feriados que cairá no fim de semana.

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que agora é feriado em todo o país.

25 de dezembro (sexta-feira): Natal, encerrando o ano com um feriado prolongado para as celebrações.

Pontos facultativos que podem virar folga

Além dos feriados oficiais, algumas datas são consideradas ponto facultativo no serviço público, mas costumam ser adotadas por muitas empresas. Para 2026, as principais são:

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): o Carnaval, que é a pausa mais aguardada por muitos brasileiros.

18 de fevereiro (quarta-feira): a Quarta-feira de Cinzas, ponto facultativo até as 14h.

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi, uma data tradicionalmente usada para emendar com a sexta-feira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria