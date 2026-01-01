Conheça alguns dos ganhadores da Mega da Virada 2025

A ex-BBB e empresária Paulinha Leite está novamente entre os premiados da Mega da Virada 2025 ao acertar cinco dezenas e garantir uma quina, com prêmio individual de R$ 11,9 mil.

Mesmo sem acertar os seis números, Paulinha comemorou o novo prêmio nas redes sociais, onde publicou a imagem do bilhete vencedor e mandou recado irônico à Caixa Econômica Federal, que move ação judicial contra a empresa de bolões que administra. Segundo a própria ex-BBB, este é apenas mais um capítulo de uma trajetória marcada por vitórias nas loterias brasileiras.

Ela conta já ter sido premiada mais de 30 vezes e estima ter acumulado cerca de R$ 40 milhões ao longo dos anos. Entre os maiores valores recebidos, está um prêmio de R$ 1,5 milhão conquistado na Mega da Virada de 2024 para 2025. Sobre a escolha dos números, Paulinha garante que não utiliza técnicas ou cálculos. “Eu estaria mentindo se dissesse que não me considero sortuda. A sorte me procura onde eu estiver”, disse.

Paulinha integrou o elenco do Big Brother Brasil 11. Durante o reality, conquistou prêmios como um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, além de um carro e uma moto.

Outra sortuda da Mega da Virada foi a influenciadora Ana Luiza Sanches, amiga próxima da cantora Ana Castela, que registrou ao vivo o momento em que conferia as apostas. Ao todo, ela acertou quatro quadras e cinco quinas, que paga R$ 11,9 mil, enquanto a quadra R$ 216,76 a cada um dos ganhadores. Somando os resultados, Ana Luiza faturou R$ 60,3 mil.

Nas redes sociais, até promessas improvisadas surgiram. Um usuário identificado como Crowman Tech Promoções publicou, instantes antes da virada do ano, que pagaria R$ 1 mil a cada seguidor caso ganhasse a Mega. Ele acabou acertando apenas a quadra, garantindo R$ 216,76, mas sua publicação viralizou entre os internautas.

Mega da Virada

A Mega da Virada sorteou as dezenas 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Seis apostas acertaram os seis números e dividiram o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, o maior da história do concurso.

Os jogos vencedores foram registrados em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três apostas feitas pela plataforma on-line da Caixa.