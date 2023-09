Entenda como funciona o FIES e saiba fazer a inscrição no programa

462

O Programa de Financiamento Estudantil (FIES) é uma iniciativa do governo brasileiro que visa facilitar o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior, permitindo que eles possam financiar parte ou a totalidade dos custos relacionados às mensalidades de cursos em instituições de ensino privadas.





Esse programa representa um importante instrumento de inclusão educacional, possibilitando que jovens que não teriam condições financeiras de arcar com os custos integrais dos estudos tenham a oportunidade de se formar em nível superior.





Sendo uma ferramenta significativa de democratização do acesso à educação superior no Brasil, ele permite que estudantes que não teriam condições de arcar com os custos integrais dos estudos tenham a oportunidade de buscar uma formação de qualidade e alavancar suas perspectivas de carreira.

Como funciona o FIES

O FIES opera por meio de contratos de financiamento entre os estudantes beneficiários e os bancos e instituições de crédito, credenciados pelo programa.





Os estudantes interessados no financiamento devem atender a alguns requisitos, como os citados abaixo.

Renda Familiar: possuir renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa ou de até cinco salários mínimos por pessoa. Enem: é necessário ter participado das últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de determinado ano. Instituições de Ensino: o FIES financia cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas que aderiram ao programa. Modalidades: existem duas modalidades de financiamento: FIES e P-FIES. No FIES tradicional, a taxa de juros é menor, e os critérios de seleção variam de acordo com a região do país e a renda familiar do estudante. No P-FIES, a taxa de juros é definida pelo agente financeiro e pode variar de acordo com sua política.

Como solicitar o FIES

Se você se enquadra nos requisitos listados acima, você pode solicitar sua inscrição no programa. Para isso, basta seguir os passos:

faça sua inscrição pelo site do FIES;

escolha o Curso e Instituição;

aguarde a pré-seleção e envie os documentos para comprovação de informações;

após a validação das informações, o estudante deverá comparecer ao agente financeiro parceiro do FIES para formalizar o contrato de financiamento, onde serão definidos os termos e condições do financiamento.

Pronto, agora já é possível fazer sua faculdade dos sonhos! A partir do momento da contratação, o estudante beneficiado pelo FIES começará a pagar as parcelas do financiamento após a conclusão do curso. O valor das parcelas varia de acordo com a renda do estudante e a modalidade de financiamento escolhida.

