Os números da segurança pública em Minas

Na contramão do Brasil, as estatísticas de mortes violentas intencionais crescem em Minas entre 2019 e 2024. Mortes violentas intencionais dizem respeito a homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de mortes e mortes decorrentes de intervenções policiais. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Brasil em 2019 foram registrados 47.765 casos e em 2024, 44.127 casos, uma queda média de 8,2%. Em Minas Gerais, em 2019 foram registradas 2.829 mortes violentas intencionais e, em 2024, 3.214, crescimento de 13,6%. Ao lado do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Maranhão e do Piauí, Minas integra o grupo de estados brasileiros que nesse período registraram aumento de mortes violentas intencionais.



“Enquanto no Brasil os crimes violentos estão caindo, ao longo do tempo, o que se verifica em Minas é o crescimento, o que se explica por uma gestão precária, reativa e sem plano estratégico nem diagnóstico específico da situação”, analisa Luís Flávio Sapori, doutor em Sociologia, especialista em segurança pública, pesquisador e professor da PUC Minas. “É uma gestão que ignora problemas, respaldada por uma interpretação de que está tudo bem porque Minas é um dos estados menos violentos do país. Mas a questão que está posta é que há uma nítida deterioração desse segmento, o que gera aparato policial e prisional setorizado, voltado para si, não integrado e reativo”, assinala Sapori.



A equipe de comunicação do governador Romeu Zema (Novo) disse a esta coluna que gostaria de que os dados de crimes violentos intencionais fossem comparados em Minas a partir de 2018. Alega que, em 2019 e em 2020, em decorrência da pandemia, teria havido uma queda, o que tornaria a comparação nesse intervalo “intelectualmente desonesta”, uma vez que se iniciaria no patamar mais baixo.



Pegue-se 2018 como marco temporal para comparação ao longo do tempo, a conclusão é a mesma: o desempenho de Minas foi pior do que a média brasileira. Enquanto no Brasil, registra-se entre 2018 e 2024 uma queda de 57.912 para 44.127 mortes violentas intencionais, em Minas em 2018, foram 3.216 mortes violentas intencionais e, em 2024, 3.214. O que os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estão indicando é que enquanto no Brasil as mortes tiveram redução de 30,5%, em Minas elas se mantiveram estáveis no período nos patamares mais altos da série histórica.



“É importante compreender o que está acontecendo em Minas”, afirma Sapori. O pesquisador aponta para 2017 como o ano do pico em Minas e no Brasil dos indicadores de mortes violentas, respectivamente 4.370 e 64.079. “Entre 2017 e 2021, Minas Gerais registrou uma trajetória de queda desses indicadores. Em 2018 foram 3.216 casos, em 2019 foram 2.829 casos, em 2020 foram 2.708 casos e em 2021, 2.523 casos.



“Quando Zema assumiu o governo, em 2019, a série estava em trajetória de queda. Mas, em decorrência da falta de gestão e da falta de integração da segurança pública, a partir de 2022, esses crimes cresceram sistematicamente, em Minas, configurando uma nova linha de tendência. Em 2022 foram 2.936 casos, em 2023 foram 3.050 casos e em 2024, 3.214 casos”, conclui o pesquisador.



O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), considera ruim a política pública para a segurança. “O estado está na contramão. Investe pouco e entre 2019 e 2024, caiu de 62.907 para 59.681 o efetivo policial que combate o crime, que são os policiais militares e policiais civis – e os bombeiros assistem à população”, afirmou o parlamentar.



“Ingrato”



Caporezzo não gostou de ouvir do governador Romeu Zema ao Roda Viva que, embora tenha pautas em comum, nunca foi muito alinhado ao bolsonarismo. “Qual é a palavra, além de ingrato, que eu deveria usar diante da postura de Romeu Zema? Qual Romeu Zema está falando a verdade? Este ou aquele que em 2021, quando afirmou que tinha 99% do DNA de Bolsonaro? Ou aquele que falou em sua primeira campanha para governador que acreditava em Bolsonaro? O governador virou a eleição em Minas quando surfou no bolsonarismo. Se fosse algo genuíno e verdadeiro, não teria mudado de posição, vergonhosamente cuspindo no prato que comeu”, reclamou o parlamentar.

É cedo

O presidente estadual do PSD, Cássio Soares, considera muito improvável que o vice-governador Mateus Simões (Novo) formalize a sua filiação ao PSD em 17 de setembro, quando o presidente nacional, Gilberto Kassab, estará em Belo Horizonte. Será um encontro com os prefeitos e prefeitas do partido e a bancada estadual e federal do PSD de Minas. Haverá filiações de pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal. “Ainda há muitas conversas para acontecer, não adianta antecipar esse processo”, declarou Cássio Soares.



Observa Minas

O Projeto de Lei (PL) 3.704/22, que cria o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, pode institucionalizar e fortalecer uma iniciativa já em andamento no Executivo, o Observatório Interseccional de Gênero de Minas Gerais (Observa Minas), desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese). O projeto, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira (Rede), tramita em 2º turno.



Corporation

O governador Romeu Zema disse, durante a entrevista ao Programa Roda Viva, que pretende ir à Assembleia dar depoimento aos deputados estaduais em defesa da proposta de transformação da Cemig em Corporation. “Se não avançarmos nesta mudança, daqui a dez anos a Cemig vai valer próximo a zero”, afirmou. Segundo o governador, a legislação em vigor determina que as empresas de energia estatais que não forem privatizadas ou transformadas em Corporation nos próximos cinco anos vão perder as suas concessões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia







As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.