Assine
overlay
Início Bertha Maakaroun
Bertha Maakaroun
Bertha Maakaroun
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
EM MINAS

Brasil entre o passado e o futuro

Poder Legislativo se impõe uma ordem do dia. Até quando irão aceitar que um membro dessa Casa desempenhe um papel tão humilhante

Publicidade

Mais lidas

Bertha Maakaroun
Bertha Maakaroun
Colunista
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
17/08/2025 04:00 - atualizado 17/08/2025 07:33

compartilhe

SIGA NO google news
x
O Brasil tem um encontro marcado com a história: em 2 de setembro, começa o julgamento da recente trama golpista - (crédito: GUSTAVO MORENO/STF – 9/6/2025)
O Brasil tem um encontro marcado com a história: em 2 de setembro, começa o julgamento da recente trama golpista crédito: GUSTAVO MORENO/STF – 9/6/2025

O Alasca é parte da história comum da Rússia e dos Estados Unidos. Foi território russo até 1857, ano em que o czar Alexandre II vendeu-o aos americanos por US$ 7,2 milhões. Naquela época, os dois países tinham um inimigo em comum: os britânicos. Os russos temiam perder essas terras para aquele império, contra o qual haviam lutado na Guerra da Crimeia. Os Estados Unidos ainda traziam as marcas da invasão britânica, que em 1814 incendiou Washington.


A história deu muitas voltas desde a negociação do Alasca. Quatro anos depois sem contato entre as lideranças desses países, os dois presidentes se reencontraram. Sinal de novos tempos? Ainda é cedo para dizer, mas os dois líderes deixaram o encontro trocando elogios. Dentre outros problemas, ainda existe uma Ucrânia em meio a este novo tempo. Mas Donald Trump tem uma promessa de campanha a cumprir: pôr fim à guerra. A julgar pelo tapete vermelho estendido a Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky não deve ter passado um bom dia. É uma cena de interesse para líderes que costumam se dobrar aos interesses externos.

 

Leia Mais


Os ocidentais lutaram até o último ucraniano na guerra da Ucrânia. Desde o início, foi um confronto perdido. Os europeus sabiam disso, os norte-americanos também e, talvez, até Zelensky. Mas pretendiam desgastar a Rússia e fragilizar Putin. Conseguiram justo o contrário. A Rússia reforçou os seus elos com a China, com a Índia e com o Brics. Voltou-se ao Oriente. A sua economia hoje é a quinta maior do mundo. Trump sabe que essa guerra é uma humilhação permanente. Como não foi ele quem a começou, gostaria de terminá-la. Zelensky e o ucranianos vão pagar um preço terrível pelos erros de um passado recente.

O mundo muda em assustadora velocidade. O Brasil, especialmente os brasileiros, têm um encontro marcado com a história. Em 2 de setembro. começa o julgamento não só da recente trama golpista, mas de parte de nossa história de generais e capitães do mato ou sem mato algum, que sempre gostaram de manter o povo de joelhos para atender aos interesses externos. Esse julgamento do que restou da ditadura civil e militar de 1964 pode se transformar em um encontro com o futuro, mas pode também significar um retorno a um passado sombrio. Nas mãos dos cinco membros, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) está o destino da nossa história. Avançar ou retroceder? Eis a questão.

Em horas decisivas, costumam revelar-se dois tipos de seres humanos. Aqueles que se ajoelham. E aqueles que permanecem de pé. É sempre tênue a linha entre a covardia e a coragem. No caso do Supremo, sempre pode vir encoberta por longos discursos e erudição. Duas datas tão próximas, 2 e 7 de setembro. A nação recentemente ultrajada por um líder de uma potência estrangeira, com a qual temos mais de duzentos anos de amizade, entretanto, subitamente, resolveu dizer que não temos direito a uma justiça independente, nem a conduzir a nossa história. O Brasil espera uma resposta à altura de sua sociedade, lideranças e instituições.

Ao Executivo, cabe mediar e produzir respostas mais concretas do que tivemos até então. Do Judiciário se espera justiça e independência. Ao Poder Legislativo se impõe uma ordem do dia. Até quando irão aceitar que um membro dessa Casa desempenhe um papel tão humilhante para um poder que diz representar a soberania do povo? O Brasil está numa encruzilhada da história. Há 203 anos, em 7 de setembro certo senhor, apesar de seus outros interesses, teve aquilo que parece faltar a alguns líderes políticos atuais. Coragem. A história mostra que de joelhos não se vai a lugar algum. Zelensky que o diga. Só tem direito ao futuro aqueles que por ele lutam.

Chamem os advogados

O vice-governador Mateus Simões (Novo) contesta a informação do deputado estadual Ulysses Gomes (PT), líder do Bloco Democracia e Luta, de oposição, de que a Assembleia Legislativa tenha até 31 de dezembro – e não 30 de outubro – para aprovar o pacote do Propag (Plano de Pleno Pagamento de Dívidas de Estados). Ulysses Gomes disse que a data de 30 de outubro como prazo para aprovação das leis, informada por Mateus Simões, não está no ofício da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 41.000/25. “O PT de Minas precisa se entender com o governo federal. No decreto que regulamentou a Lei Complementar 212, que instituiu o Propag, está expresso que é preciso apresentar todos os ativos que serão federalizados até o dia 30 de outubro. E eu só posso disponibilizar um ativo que pertence ao Estado após aprovação dos deputados. Não foi o governo Zema quem criou isso; foi o governo federal, do PT”, criticou Simões.

Marco legal transporte

O MDB nacional colocou a mobilidade urbana no centro de sua pauta e quer ter papel ativo nas discussões em torno do marco legal do transporte público coletivo urbano em tramitação no Congresso Nacional. Em dezembro de 2024, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 3278/21, de autoria do então senador Antonio Anastasia, que reconhece o transporte público coletivo como direito social, dever do estado e o classifica como serviço público essencial. Aprovado no Senado, a matéria está na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, sob a relatoria de José Priante (MDB-PA). O MDB criou um grupo de trabalho nacional para contribuir com o debate, do qual irá participar Gabriel Azevedo, presidente do MDB de Belo Horizonte e ex-presidente da Câmara Municipal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Certidões de óbito

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania irá entregar, no próximo 28, em evento na Assembleia Legislativa, as certidões a familiares de 63 pessoas nascidas, mortas ou desaparecidas em Minas Gerais, cujos parentes solicitaram receber o documento no estado. Entre as vítimas estão Zuzu Angel e Hélcio Pereira Fortes. Em dezembro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, uma resolução que determina a retificação gratuita das certidões de óbito de pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), reconhecendo a responsabilidade do Estado nessas mortes. Em todo o país, há 434 pessoas nessa condição. As cerimônias de entrega das certidões de óbito retificadas de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar vão começar por Minas Gerais. 

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

bolsonaro brasiliacapitaldoipe historia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay