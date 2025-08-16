Assine
Putin diz que falou com Trump sobre meios para conseguir a paz na Ucrânia 'com base justa'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/08/2025 13:18

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou neste sábado (16) que falou sobre os meios para deter o conflito na Ucrânia "com base justa" durante o encontro com seu homólogo americano, Donald Trump.

Dirigindo-se a funcionários de alto escalão em Moscou, no dia seguinte às conversações no Alasca com o líder americano, Putin destacou que a cúpula com Trump foi "oportuna" e "muito útil", segundo declarações publicadas pelo Kremlin.

"Não tínhamos negociações diretas desse tipo e nesse nível há muito tempo", acrescentou.

"Tivemos a oportunidade de reiterar as nossas posições de maneira calma e detalhada", apontou.

"A conversa foi muito franca, substancial, e, na minha opinião, nos aproxima das decisões necessárias", ressaltou.

Putin reiterou que apenas um acordo de paz completo poderia deter a guerra, que ele próprio desencadeou ao ordenar a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, que já deixou dezenas de milhares de mortos e uma destruição generalizada.

bur/gv/eg/meb/dd/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

