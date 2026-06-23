5 cidades históricas perto de BH para um bate e volta no fim de semana

A concessão da BR-356, assinada em janeiro deste ano, prevê a instalação de pedágios a partir de 2027 nos trechos que levam às cidades históricas próximas a Belo Horizonte. Antes que isso aconteça, que tal aproveitar para fazer um bate e volta e mergulhar na rica cultura de Minas Gerais?

O contrato de concessão, assinado em janeiro de 2026, estabelece a cobrança em trechos que são rota para destinos muito procurados por mineiros e turistas. Com a mudança, passeios de um dia para locais emblemáticos ficarão mais pesados no bolso. Pensando nisso, selecionamos cinco destinos para você aproveitar.

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Ouro Preto

Conhecida mundialmente e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Ouro Preto é um museu a céu aberto. Suas ladeiras de pedra, casarões coloniais e igrejas barrocas contam a história do ciclo do ouro no Brasil. Um dia é suficiente para caminhar pelo centro histórico, visitar a Igreja de São Francisco de Assis, com obras de Aleijadinho, e absorver a atmosfera única da cidade.

Mariana

A poucos quilômetros de Ouro Preto, Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais. O charme da cidade se concentra na Praça Minas Gerais, onde ficam a Casa de Câmara e Cadeia e as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo. Visitar uma mina de ouro desativada é outra atração imperdível para entender a rotina da época colonial.

Sabará

Para quem busca um passeio ainda mais rápido, Sabará é a opção ideal, localizada na Região Metropolitana de BH. A cidade preserva um centro histórico charmoso, com destaque para a Igreja de Nossa Senhora do Ó, um exemplar do barroco com influências chinesas. O Teatro Municipal, um dos mais antigos do país, também merece uma visita.

Congonhas

O destino é indispensável para os amantes da arte barroca. Congonhas abriga o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, onde estão os famosos Doze Profetas de Aleijadinho, esculpidos em pedra-sabão. A obra-prima, também considerada Patrimônio Mundial, oferece uma experiência de imersão na genialidade do artista mineiro.

Tiradentes

Embora exija um pouco mais de estrada, Tiradentes compensa com seu charme, gastronomia e artesanato. A cidade é um convite para passeios sem pressa, explorando suas ruas de pedra e lojas de arte. A Matriz de Santo Antônio é uma das igrejas mais ricas do Brasil, e a cidade oferece ainda o famoso passeio de Maria Fumaça até São João del-Rei.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.