A histórica corrida do ouro em Minas Gerais e suas marcas até hoje

A febre do ouro que transformou o Brasil no século XVIII deixou marcas profundas e visíveis até hoje, principalmente em Minas Gerais. O estado se tornou o epicentro de uma corrida frenética por riqueza, atraindo aventureiros, colonos e a Coroa Portuguesa, que via na colônia sua principal fonte de recursos. Essa exploração não apenas financiou o luxo em Portugal, mas também moldou a demografia, a cultura e a arquitetura do interior do país.

O ciclo do ouro, que teve seu auge entre 1700 e 1760, provocou um deslocamento populacional sem precedentes. Milhares de pessoas abandonaram o litoral e outras regiões para tentar a sorte nas minas. Essa movimentação deu origem a vilas e cidades que cresceram rapidamente em meio às montanhas, muitas das quais preservam até hoje o charme e a opulência daquela época.

Ouro Preto, a antiga Vila Rica, foi o coração administrativo e cultural desse período. Suas ladeiras íngremes e casarões coloniais contam a história de um dos centros urbanos mais importantes das Américas no século XVIII. A riqueza extraída das minas financiou a construção de igrejas monumentais, que se tornaram verdadeiros tesouros do barroco brasileiro.

Cidades que nasceram do ouro

Além de Ouro Preto, outras cidades mineiras guardam a herança desse tempo. Mariana, a primeira capital do estado, destaca-se por suas igrejas barrocas, incluindo São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo, que formam conjuntos arquitetônicos notáveis. A cidade também abriga uma antiga mina de ouro aberta à visitação, que oferece uma imersão na dura rotina dos mineradores.

Tiradentes, com suas ruas de pedra e atmosfera bucólica, é outro exemplo do legado colonial. Embora menor, a cidade respira história e arte, com destaque para a Matriz de Santo Antônio, cuja fachada e interior refletem a prosperidade da região. Congonhas, por sua vez, é mundialmente conhecida pelo Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, que abriga obras-primas da arte barroca, incluindo as famosas esculturas dos Doze Profetas de Aleijadinho.

Riqueza e arte nas igrejas

As igrejas são as maiores vitrines da opulência do ciclo do ouro. Seus interiores são repletos de detalhes folheados a ouro, altares entalhados em madeira e pinturas que cobrem tetos e paredes. Essa arte não era apenas uma expressão de fé, mas também uma demonstração de poder e status das irmandades religiosas e das famílias ricas que financiavam as construções.

No entanto, essa riqueza foi construída sobre uma base de exploração intensa. A maior parte do trabalho nas minas era realizada por africanos escravizados, que viviam em condições desumanas. O controle rígido de Portugal sobre a produção de ouro e a alta cobrança de impostos, como o "quinto", também geraram tensões que culminaram em revoltas, sendo a Inconfidência Mineira (1789) a mais famosa delas.

