3 roteiros de um dia para fazer de carro perto de Belo Horizonte

Sair da rotina no fim de semana sem precisar planejar uma viagem longa é um desejo comum para quem vive em Belo Horizonte. A boa notícia é que, a poucas horas de carro, existem destinos incríveis que oferecem história, natureza e arte. Separamos três roteiros perfeitos para um bate e volta memorável, ideais para recarregar as energias.

Ouro Preto e Mariana: um mergulho na história

A menos de 100 km de Belo Horizonte, a viagem para Ouro Preto é um clássico que nunca perde o encanto. O trajeto pela BR-356 leva cerca de uma hora e meia e transporta o visitante diretamente para o ciclo do ouro. O ideal é chegar cedo para encontrar vagas de estacionamento e aproveitar o dia com calma.

Comece o passeio pela Praça Tiradentes, o epicentro da cidade. De lá, é fácil caminhar até a Igreja de São Francisco de Assis, uma obra-prima de Aleijadinho, e o Museu da Inconfidência. As ladeiras de pedra convidam a uma exploração sem pressa, revelando ateliês, lojas de artesanato e restaurantes com o melhor da culinária mineira.

Para complementar, siga por mais 12 km até Mariana, a primeira capital de Minas Gerais. O centro histórico é compacto e pode ser conhecido em poucas horas. Visite a Praça Minas Gerais, que abriga as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo, um dos cartões-postais mais bonitos do estado.

Serra do Cipó: cachoeiras e ar puro

Para quem busca uma conexão direta com a natureza, a Serra do Cipó é o destino perfeito. Localizada a aproximadamente 100 km da capital mineira, a região oferece um cenário de cachoeiras, trilhas e paisagens exuberantes. O acesso principal é pela rodovia MG-010, um caminho com belas vistas.

O principal atrativo para um bate e volta é a Cachoeira Grande, de fácil acesso e com uma queda d'água impressionante que forma um poço ideal para banho. O local conta com estrutura para receber visitantes. Outra opção é explorar a parte baixa do Parque Nacional da Serra do Cipó, com caminhadas leves que levam a poços e corredeiras.

A vila principal, conhecida como Cardeal Mota, também vale a visita. O centrinho concentra restaurantes com fogão a lenha e lojas de artesanato, ideais para encerrar o dia antes de pegar a estrada de volta para casa.

Inhotim em Brumadinho: arte e natureza

A apenas 60 km de Belo Horizonte, Brumadinho abriga o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. O passeio combina galerias de arte contemporânea com um jardim botânico espetacular, proporcionando uma experiência única e imersiva para todas as idades.

O parque é imenso, com 140 hectares de área de visitação, então a dica para uma visita de um dia é comprar o ingresso online com antecedência e planejar um roteiro. É possível adquirir um ticket para transporte interno em carrinhos elétricos, o que otimiza bastante o tempo e permite conhecer mais obras.

Foque em um dos circuitos de visitação sugeridos pelo próprio instituto. Entre as galerias permanentes, como as de Cildo Meireles e Adriana Varejão, e as obras espalhadas pelos jardins, cada canto revela uma nova surpresa. O Inhotim oferece uma experiência que renova as energias e inspira.

