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Roteiro histórico: 5 lugares em Minas para conhecer a história afro-brasileira

De Ouro Preto a Diamantina, explore cidades e locais que preservam a memória da escravidão e da resistência negra, essenciais para entender o Brasil

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
19/05/2026 10:21

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Roteiro histórico: 5 lugares em Minas para conhecer a história afro-brasileira
Igrejas nas cidades históricas de Minas Gerais são marcos da fé e da herança africana que moldaram o Brasil. crédito: Pexels/ Douglas Mendes

Minas Gerais guarda, em suas cidades históricas, muito mais do que ouro e arte barroca. As ladeiras de pedra e as igrejas suntuosas são palcos de uma história de luta, fé e resistência do povo negro, fundamental para a formação do Brasil. Percorrer esses locais é uma forma de mergulhar em narrativas que moldaram a identidade cultural do país.

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Visitar esses espaços é essencial para compreender a complexidade do período colonial, reconhecendo tanto a brutalidade da escravidão quanto a força de quem construiu riquezas e lutou por liberdade. Abaixo, listamos cinco destinos que preservam essa memória viva.

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Roteiro pela herança africana em Minas

1. Ouro Preto
A cidade, epicentro do ciclo do ouro, revela suas histórias na Igreja de Santa Efigênia, erguida por pessoas escravizadas e alforriadas, e dedicada à santa padroeira dos negros. A lenda de Chico Rei, um monarca africano que teria sido escravizado e comprado a liberdade de seus conterrâneos, também ecoa pelas ruas. Para entender a dura realidade do trabalho, a Mina da Passagem, entre Ouro Preto e Mariana, oferece uma visita ao subsolo onde o minério era extraído.

2. Diamantina
O município ficou eternizado pela história de Chica da Silva, mulher escravizada que alcançou poder e prestígio no século 18. Sua casa, hoje um ponto de visitação, simboliza sua ascensão social. Outro local importante é o Caminho dos Escravos, uma via de pedras construída para o escoamento da produção de diamantes, que serve como um memorial do trabalho forçado que sustentou a economia local.

3. Mariana
Primeira capital de Minas Gerais, Mariana preserva um dos símbolos mais duros daquele período: o pelourinho, localizado na Praça Minas Gerais. O monumento era o local de castigos públicos aplicados a pessoas escravizadas e serve como um lembrete da violência institucionalizada. A cidade também abriga igrejas, como a de São Pedro dos Clérigos, cuja construção contou com a mão de obra de artesãos negros.

4. Congonhas
O maior legado da cidade é a obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, filho de um português com uma mulher escravizada. Suas esculturas dos Doze Profetas e as peças da Via Sacra, que compõem o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, são um patrimônio da humanidade. A genialidade de Aleijadinho representa a imensa contribuição intelectual e artística afro-brasileira, mesmo em um contexto de extrema opressão.

5. Serro
A região do Serro foi um território de grande importância para a formação de quilombos, comunidades formadas por fugitivos da escravidão. O Quilombo do Milho Verde e o Quilombo de São Gonçalo do Rio das Pedras são exemplos de resistência e organização social. Visitar a área permite conhecer mais sobre essas comunidades que criaram espaços de liberdade e cultura própria em meio ao sistema escravista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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