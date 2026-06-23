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Restituição do IRPF 2026: confira as datas dos próximos lotes e quem tem prioridade

Primeiro lote já foi pago em maio. Receita Federal se prepara para pagar o segundo lote em 30 de junho. Veja o calendário completo e a ordem de prioridade.

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
23/06/2026 15:13

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Restituição do IRPF 2026: confira as datas dos próximos lotes e quem tem prioridade
Milhões de contribuintes aguardam o pagamento dos próximos lotes da restituição do Imposto de Renda 2026. crédito: Pexels/ Ivo Brasil

Com o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 já pago em 29 de maio, a Receita Federal se prepara para liberar o segundo lote no próximo dia 30 de junho. Milhões de contribuintes que entregaram a declaração em dia e não apresentaram pendências, além daqueles com prioridade legal, aguardam o pagamento.

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Para verificar se você está incluído neste ou nos próximos lotes, basta acessar o site oficial da Receita Federal e selecionar a opção “Meu Imposto de Renda”. A consulta também está disponível no aplicativo da Receita para smartphones e tablets. Será necessário informar o CPF, a data de nascimento e o ano de exercício para visualizar o resultado.

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O crédito do valor será realizado diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração do Imposto de Renda. Caso a conta tenha sido desativada ou apresente algum problema, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Quem tem prioridade para receber a restituição?

A Receita Federal organiza os pagamentos seguindo uma ordem de prioridade. Os primeiros a receber são os grupos que têm direito ao benefício por lei, além daqueles que utilizaram recursos que agilizam o processo. A ordem estabelecida é a seguinte:

  • Idosos com idade igual ou superior a 80 anos;

  • Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave;

  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

  • Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix;

  • Demais contribuintes.

Calendário completo da restituição 2026

Para quem não foi contemplado no primeiro lote, a Receita Federal divulgou o cronograma completo, que em 2026 conta com apenas quatro lotes. A posição na fila depende da data de entrega da declaração e dos critérios de prioridade. Confira as datas:

  • Primeiro lote: 29 de maio de 2026 (já pago)

  • Segundo lote: 30 de junho de 2026

  • Terceiro lote: 31 de julho de 2026

  • Quarto lote: 28 de agosto de 2026

Caso o nome do contribuinte não apareça em nenhuma das listas até o final do calendário, é provável que a declaração tenha caído na malha fina. Isso ocorre quando há inconsistências nos dados informados. Para resolver, é preciso acessar o portal e-CAC, verificar as pendências e, se necessário, enviar uma declaração retificadora.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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