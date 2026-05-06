Restituição do IR: como saber quando vou receber se não cair no 1º lote

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O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 será pago nas próximas semanas, e muitos contribuintes quando não são contemplados se perguntam quando receberão o dinheiro. Se acabar ficando nesta situação, saiba que não há motivo para preocupação imediata. A Receita Federal organiza os pagamentos em quatro lotes mensais, seguindo uma ordem de prioridade legal.

A liberação dos valores vai começar no dia 29 de maio, mesma data do fim do prazo de entrega da declaração. Quem não receber nesta primeira leva provavelmente não se enquadra nos grupos prioritários ou entregou o documento mais tarde. Estar com a declaração em dia e sem pendências é o primeiro passo para garantir o recebimento.

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Quem recebe a restituição primeiro?

A ordem de pagamento não é aleatória. A Receita Federal segue critérios claros para definir quem tem prioridade no recebimento dos valores. Confira a ordem completa:

Idosos com 60 anos ou mais (com prioridade especial para aqueles com 80 anos ou mais);

Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Quem utilizou a declaração pré-preenchida ou indicou o Pix para receber;

Demais contribuintes, por ordem de entrega da declaração.

Como consultar o status da sua restituição

Verificar a situação da sua declaração é um processo simples e pode ser feito totalmente online. A consulta informa se o seu nome está no lote atual, nos próximos, ou se existe alguma pendência que impede o pagamento. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

Acesse a página da Receita Federal dedicada à restituição; Informe seu CPF e data de nascimento; Selecione o ano de exercício, neste caso, "2026"; Clique em "Consultar".

O sistema mostrará uma das seguintes mensagens: "em fila de restituição", o que significa que está tudo certo e você deve aguardar os próximos lotes; ou "com pendências", indicando que há erros a serem corrigidos por meio de uma declaração retificadora.

Calendário de restituição do IR 2026

Fique atento ao calendário oficial divulgado pela Receita Federal para os pagamentos de 2026, que neste ano conta com apenas quatro lotes:

Primeiro lote: 29 de maio;

Segundo lote: 30 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto e último lote: 28 de agosto.

Uma novidade para 2026 é a criação de um lote extra de restituição automática, previsto para 15 de julho, destinado a contribuintes de baixa renda (até dois salários mínimos) que não eram obrigados a declarar, mas que tiveram imposto retido na fonte.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.