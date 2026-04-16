Restituição do Imposto de Renda 2026: veja o calendário completo

A Receita Federal confirmou o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2026, uma das informações mais aguardadas pelos contribuintes. A devolução dos valores será realizada em quatro lotes mensais, com o primeiro pagamento previsto para 29 de maio e o último para 28 de agosto.

O cronograma organiza os pagamentos para garantir que os grupos prioritários recebam primeiro. O valor da restituição é corrigido pela taxa Selic, acumulada desde o mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento.

Leia Mais

Calendário de restituição do IR 2026

As datas definidas pela Receita Federal para o crédito dos valores na conta dos contribuintes são as seguintes:

Primeiro lote: 29 de maio de 2026

Segundo lote: 30 de junho de 2026

Terceiro lote: 31 de julho de 2026

Quarto lote: 28 de agosto de 2026

O prazo final para a entrega da declaração também é 29 de maio de 2026. Segundo a Receita Federal, cerca de 80% das restituições devem ser pagas nos dois primeiros lotes. Contribuintes que enviam a declaração até 10 de maio, respeitadas as prioridades legais, têm mais chances de receber no primeiro lote.

Quem recebe a restituição primeiro?

A ordem de pagamento segue critérios de prioridade estabelecidos por lei. A fila de pagamentos começa com os grupos que têm preferência e, em seguida, avança para os demais contribuintes, de acordo com a data de envio da declaração. A prioridade é a seguinte:

Idosos com 80 anos ou mais; Idosos entre 60 e 79 anos; Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix; Demais contribuintes.

Para saber se a restituição foi liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal na semana anterior a cada pagamento. A consulta é feita na página "Meu Imposto de Renda" e requer o número do CPF e a data de nascimento.

O pagamento é depositado diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como em caso de conta desativada, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.