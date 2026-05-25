Restituição do IR 2026 começa nesta sexta (29/5): veja quem recebe primeiro

A Receita Federal confirmou o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2026, com a liberação do primeiro lote programada para esta sexta-feira (29/5). A ordem de pagamento segue critérios de prioridade definidos por lei, beneficiando inicialmente grupos específicos de contribuintes. Além dos prioritários, quem optou pela declaração pré-preenchida ou indicou a chave Pix para recebimento também sobe na fila.

O valor da restituição é corrigido pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração, até o mês anterior ao pagamento. O cronograma se estende até agosto, contemplando todos os contribuintes que têm direito a receber valores de volta.

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Quem tem prioridade na restituição?

A organização dos pagamentos é feita para garantir que determinados grupos recebam os valores antes dos demais. A ordem estabelecida pela Receita Federal para 2026 é a seguinte:

Idosos com 80 anos ou mais. Idosos entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física ou mental grave, e portadores de moléstia grave. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou que optaram por receber a restituição via Pix. Demais contribuintes.

Dentro de cada grupo de prioridade, o critério de desempate é a data de entrega da declaração, ou seja, quem enviou o documento mais cedo, recebe antes.

Calendário completo da restituição do IR 2026

Para 2026, a Receita Federal concentrou os pagamentos em um período mais curto, reduzindo o número de lotes em comparação com anos anteriores. Os valores serão pagos em quatro lotes mensais, entre maio e agosto. Confira o cronograma oficial:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 28 de agosto

Como consultar a restituição

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta selecionar “Consultar a restituição” e informar o CPF, a data de nascimento e o ano do exercício, que no caso é 2026.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para Android e iOS, onde é possível acompanhar o status da declaração e saber em qual lote o pagamento será efetuado. Se o valor não for creditado na data prevista, é possível reagendar o crédito dos valores pelo portal do Banco do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata