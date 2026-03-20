Imposto de Renda 2026: como baixar o programa oficial da Receita

A Receita Federal liberou nessa quinta-feira (19/3), o download do programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2026. Com o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (PGD IRPF 2026), os contribuintes já podem iniciar o preenchimento com antecedência, facilitando a organização da documentação.

O prazo para acertar as contas com o Leão tem início na próxima segunda-feira (23/3) e se estende por mais dois meses, até o dia 29 de maio. No entanto, a antecipação permite que os usuários organizem os documentos necessários e se familiarizem com a plataforma, que costuma receber atualizações anuais. Instalar o programa com antecedência é uma forma de identificar pendências com calma.

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Para evitar golpes e programas maliciosos que podem roubar dados pessoais, é fundamental realizar o download apenas pelo portal oficial do governo. Sites falsos costumam imitar a aparência da página da Receita para enganar os contribuintes.

Como baixar o programa do Imposto de Renda

O processo para obter a versão correta do programa é simples e direto. Siga o passo a passo abaixo para instalar o software em seu computador de forma segura:

Acesse o site oficial: entre na página do governo federal dedicada ao Imposto de Renda. Na tela principal, procure pela seção “Meu Imposto de Renda”. Encontre a área de download: clique na opção “Baixar o programa”. Você será direcionado para uma página com todas as versões disponíveis para download. Escolha seu sistema: selecione a versão compatível com o sistema operacional do seu computador. Instale o arquivo: após o download ser concluído, execute o arquivo e siga as instruções que aparecem na tela. Em poucos minutos, o programa estará pronto para uso.

Outras formas de declarar

Além do programa tradicional para computador, a declaração pode ser preenchida diretamente online, que pode ser acessada pelo portal e-CAC, ou pelo site oficial do governo federal, que não exigem instalação e salvam o progresso automaticamente na nuvem.

Outra alternativa é o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS, que permitem usar a declaração pré-preenchida, agilizando o processo ao importar informações já fornecidas à Receita. Contudo, algumas declarações mais complexas, com ganhos de capital ou renda variável, podem exigir o uso do programa completo para computador.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria