Como consultar o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda

A consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 já pode ser realizada no site da Receita Federal. O pagamento para os contribuintes contemplados nesta fase inicial está programado para o dia 29 de maio, beneficiando os grupos com prioridade legal e aqueles que optaram por facilidades que agilizam o processo.

Para ser incluído neste primeiro lote, contribuinte precisa ter enviado sua declaração até o dia 10 de maio. Com o prazo se encerrando em poucos dias, a atenção à data é fundamental para garantir o recebimento adiantado. A liberação dos valores segue uma ordem de prioridade que beneficia determinados grupos.

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Quem recebe no primeiro lote?

A ordem de prioridade para o pagamento da restituição determina quem está no primeiro lote. A sequência de pagamento é a seguinte:

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos;

Contribuintes com idade entre 60 e 79 anos, além de pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida E optaram por receber a restituição via Pix;

Demais contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida OU optaram por receber via Pix.

Para a prioridade via Pix, a chave informada na declaração precisa ser o CPF do titular. Chaves como e-mail, telefone ou aleatória não concedem o benefício de adiantamento na fila de restituição.

Passo a passo para consultar a restituição

Verificar se você foi incluído no lote é um processo simples e rápido, que pode ser feito totalmente online. Siga os passos abaixo para acessar a informação diretamente no portal da Receita Federal:

Acesse o site oficial da Receita Federal na área específica de restituição. Clique na opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Informe o seu número de CPF e a sua data de nascimento. Selecione o ano de exercício correspondente, que neste caso é 2026. Preencha o código de verificação (captcha) exibido na tela e clique em “Consultar”.

O sistema mostrará a situação da sua declaração. Se o status for “Enviada para crédito no banco”, significa que o valor será depositado na conta informada no dia 29 de maio. Outras mensagens, como “Em fila de restituição”, indicam que você receberá nos lotes seguintes.

Também é possível realizar a consulta pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para smartphones e tablets, que permite não apenas verificar o status, mas também consultar pendências e receber alertas sobre a liberação dos pagamentos.

Calendário mais curto em 2026

Neste ano, o calendário de restituição foi encurtado, com apenas quatro lotes regulares previstos, diferentemente dos cinco de anos anteriores, com as seguintes datas:

Primeiro lote: 29 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 28 de agosto

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria