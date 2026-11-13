World of Warcraft ganha nova versão com mil missões e novidades

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Blizzard lançou, em 4 de novembro de 2026, World of Warcraft: Forever, uma nova experiência do famoso RPG online que completa mais de duas décadas de história. A novidade apresenta uma Azeroth reimaginada, com mais de mil missões, regiões para explorar, uma nova raça jogável e mudanças na maneira como os usuários desenvolvem seus personagens.

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O lançamento funciona paralelamente às versões moderna e Classic de World of Warcraft. A proposta é recuperar características da experiência original, mas acrescentar histórias, atividades e recursos desenvolvidos a partir de anos de atualizações e sugestões da comunidade.

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O que é World of Warcraft?

World of Warcraft: Forever introduz a nova raça celonatos, com opções de facção para Horda ou AliançaBlizzard/Divulgação

Lançado em 2004 pela Blizzard Entertainment, World of Warcraft é um jogo do gênero MMORPG, sigla em inglês para RPG online multijogador em massa. Nesse formato, milhares de pessoas compartilham um mesmo universo virtual, criam personagens e participam de aventuras simultaneamente.

Os jogadores podem escolher características e habilidades para seus personagens, explorar cenários de fantasia, enfrentar criaturas, completar missões e formar grupos para superar desafios. Também existem disputas entre participantes e conflitos envolvendo as duas principais facções do universo: Horda e Aliança.

A história se passa em Azeroth, um mundo de fantasia habitado por diferentes povos e criaturas. Entre os principais grupos estão a Horda e a Aliança, duas facções que disputam territórios e protagonizam conflitos ao longo da franquia.

Diferentemente de um RPG com uma campanha principal delimitada, World of Warcraft funciona como um mundo online persistente. Os jogadores continuam explorando, cumprindo missões e participando de atividades coletivas enquanto a desenvolvedora acrescenta novos conteúdos e atualizações.

Como funciona a nova experiência?

Na primeira vez que entrar em World of Warcraft: Forever, você terá que escolher uma predefinição de experiência. Essa escolha será feita antes da seleção do conjunto de regrasDivulgação/Blizzard

World of Warcraft: Forever apresenta uma jornada inspirada na estrutura do jogo original, com evolução dos personagens até o nível 60. A aventura percorre os continentes de Reinos do Leste e Kalimdor, mas inclui regiões inéditas e áreas conhecidas que receberam mudanças.

Entre os novos destinos estão Monte Hyjal, Shen'dralas, Sendas do Rio e Ilha de Zefras. O conteúdo também inclui mais de mil missões distribuídas pela progressão dos personagens, com histórias e desafios que ampliam o universo apresentado em 2004.

A experiência será mantida ao lado de WoW moderno e WoW Classic. Enquanto a versão moderna reúne expansões e sistemas mais recentes, o Classic recupera características tradicionais do jogo. Forever segue outro caminho: parte da estrutura original, mas acrescenta novas histórias, regiões e possibilidades de exploração.

Nova raça e opções de personagens

Cenários de World of Warcraft: Forever combinam elementos clássicos com novidades na ambientaçãoDivulgação/Blizzard

Uma das principais novidades é a chegada dos celonatos, também conhecidos como shen'dorei ou povo oculto. A raça começa sua trajetória na Ilha de Zefras, em uma experiência inicial que vai do nível 1 ao 12.

Na criação do personagem, o jogador pode escolher entre duas vertentes: os Moldavento, ligados à Horda, e os celonatos da Alta Ordem, associados à Aliança. As duas opções podem ser Guerreiros, Caçadores, Ladinos ou Druidas. Os Moldavento também podem ser Xamãs, enquanto os integrantes da Alta Ordem podem escolher a classe Mago.

A Blizzard ampliou ainda as combinações disponíveis entre outras raças e classes. Entre as novidades estão Magos Orcs, Bruxos Trolls, Paladinos Mortos-vivos, Caçadores Humanos, Sacerdotes Gnomos e Xamãs Anões.

Sistema de Legado permite compartilhar progresso

A nova experiência de World of Warcraft: Forever resgata a jornada original com elementos familiares do mundo de AzerothDivulgação/Blizzard

Outra mudança importante está na evolução dos personagens. O Sistema de Legado introduz uma progressão compartilhada entre os integrantes de uma mesma conta, com recompensas que incentivam diferentes atividades dentro do jogo.

O recurso reúne três componentes: Desafios de Legado, Benefícios de Legado e Recompensas do Legado. Os desafios concluídos concedem pontos compartilhados pela conta, que podem ser usados para desbloquear vantagens em três áreas: profissões, aventura e desenvoltura.

Apesar de os pontos serem compartilhados, cada personagem pode gastar esses recursos de maneira independente. Assim, um jogador pode desenvolver vantagens diferentes para cada integrante da conta, de acordo com as atividades que pretende realizar.

A proposta é valorizar a exploração, o desenvolvimento de profissões e a experiência com diferentes classes, em vez de concentrar toda a evolução no aumento de poder de um único personagem. Segundo a Blizzard, não é obrigatório criar personagens adicionais para aproveitar o sistema: é possível desbloquear os benefícios disponíveis utilizando apenas um personagem.

Masmorras, raides e batalhas entre jogadores

Portais mágicos e estruturas imponentes de World of Warcraft: Forever convidam à exploração das novas regiões de AzerothDivulgação/Blizzard

O conteúdo também inclui nove masmorras inéditas para grupos de cinco jogadores, disponíveis ao longo da progressão entre os níveis 13 e 60. Nessas atividades, os participantes precisam trabalhar juntos para enfrentar inimigos e superar desafios.

Para os jogadores que alcançarem o nível 60, três raides estarão disponíveis a partir de 9 de dezembro: Profundezas Tumulares, Pico Hyjal e Covil de Onyxia. Essas atividades são desafios cooperativos de maior escala, com confrontos que exigem preparação e trabalho em equipe.

No combate entre jogadores, conhecido como PvP, a novidade inclui as Ilhas Lançanegra, um campo de batalha no formato 15 contra 15. Duas equipes disputam pontos estratégicos e uma bandeira central.

Jogo também recebe suporte aprimorado a controles

World of Warcraft: Forever apresenta novos cenários e regiões a serem exploradas em Azeroth, combinando elementos clássicos e inéditosDivulgação/Blizzard

A Blizzard também desenvolveu melhorias para quem prefere jogar com controle em vez de teclado e mouse. As adaptações incluem ajustes na seleção de alvos, no lançamento de habilidades, na coleta de itens e na navegação pelos menus.

Outra novidade é o sistema de acampamentos compartilhados. Nele, jogadores podem montar fogueiras em áreas abertas do jogo e receber contribuições de outros participantes por meio de recursos ligados às profissões. Quem permanece no local por pelo menos um minuto pode receber benefícios associados aos recursos reunidos.

A ideia é incentivar encontros entre jogadores durante a exploração do mundo, criando momentos de preparação e interação antes de seguir viagem.

Como jogar World of Warcraft: Forever?

World of Warcraft: Forever oferece a jogadores novas regiões para explorar em um mundo de Azeroth reformuladoDivulgação/Blizzard

A nova experiência está disponível dentro da estrutura de World of Warcraft e não exige a compra de um jogo independente. O acesso a Forever está incluído na assinatura ou no tempo de jogo da franquia.

Há, porém, uma diferença para quem deseja jogar com a nova raça celonato. Para criar um personagem dessa raça e começar a jornada na Ilha de Zefras, é necessário adquirir o Pacote Heroico Celonato ou uma edição superior na loja da Battle.net. O pacote também inclui itens adicionais.

Na primeira entrada, os usuários precisam escolher uma das duas predefinições de experiência. A opção Clássica utiliza modelos de personagens em definição padrão e mantém desativados, inicialmente, alguns recursos modernos de interface, como indicadores de objetivos das missões. A Aprimorada ativa modelos em alta definição e oferece mais orientações e ferramentas na tela.

Essa escolha inicial não impede mudanças posteriores nas configurações. Além disso, ao criar cada personagem, o jogador pode escolher entre modelos e animações em alta definição (HD) ou definição padrão (SD). Essa seleção individual altera apenas a aparência, sem interferir nas habilidades ou na progressão.

Também é possível selecionar diferentes conjuntos de regras: Normal, JxJ, Interpretação e Interpretação JxJ. Eles definem aspectos da interação entre jogadores e do combate. Um modo Hardcore, voltado a quem procura uma experiência mais desafiadora, está previsto para uma atualização futura.

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Com a novidade, a Blizzard amplia as opções para quem já acompanha a franquia e abre uma nova porta de entrada para jogadores interessados em conhecer o universo de World of Warcraft.