Como assinar documentos pelo gov.br? Veja o passo a passo

Assinar documentos sem sair de casa, com validade jurídica e de graça, já é uma realidade para os brasileiros. A assinatura digital do portal Gov.br se consolidou como uma ferramenta essencial, facilitando processos que antes exigiam deslocamento e reconhecimento de firma. O serviço, é seguro e tem sua validade reconhecida por órgãos como o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O crescimento do serviço bateu o recorde mais de 500 milhões de assinaturas eletrônicas em maio deste ano. Utilizar essa funcionalidade permite validar desde um contrato de aluguel até a matrícula em uma faculdade, tudo pelo computador ou celular.

Leia Mais

O que é preciso para ter a assinatura digital?

O único requisito para usar o serviço é possuir uma conta na plataforma Gov.br nos níveis Prata ou Ouro, que garantem a identidade do usuário por meio de validações extras.

Se sua conta ainda é nível bronze, o upgrade para prata ou ouro é rápido. Basta acessar o aplicativo Gov.br e seguir as instruções para uma das validações disponíveis.

Como criar sua assinatura digital gov.br

Com a conta prata ou ouro ativa, o processo de assinatura de um documento leva poucos minutos. Siga o passo a passo abaixo para concluir a operação:

Acesse o Portal de Assinatura Eletrônica do gov.br pelo site oficial ou pelo aplicativo gov.br no seu celular. Faça o login com sua conta Gov.br. Na tela principal, clique em “escolher arquivo” e faça o upload do documento que deseja assinar (em formatos como PDF, DOC ou PNG). Posicione o campo da assinatura no local desejado dentro do documento. Você pode arrastar o retângulo para a área correta. Clique em "assinar" e, na janela seguinte, selecione o provedor Gov.br. Você receberá um código de segurança via SMS no celular cadastrado ou pode gerá-lo diretamente no aplicativo Gov.br através da opção 'Gerar código'. Digite esse número no site ou app para autorizar. Pronto. Agora é só baixar o documento já assinado digitalmente.

A plataforma permite assinar até cinco documentos por vez.

Após baixar o documento assinado, não utilize a função 'imprimir para PDF', pois isso pode remover a assinatura digital. Preserve sempre o arquivo original baixado da plataforma.

Como verificar uma assinatura?

Você pode verificar a autenticidade de qualquer documento assinado digitalmente através do portal Validar (validar.iti.gov.br).

Onde usar a assinatura eletrônica?

A assinatura Gov.br tem a mesma validade legal de uma assinatura com firma reconhecida em cartório para a maioria das situações. Isso a torna extremamente versátil para resolver pendências do dia a dia, tanto com órgãos públicos quanto em acordos privados.

A assinatura gov.br é classificada como assinatura eletrônica avançada. Veja alguns exemplos de onde ela pode ser usada:

Contratos de aluguel e de prestação de serviços.

Matrículas em instituições de ensino.

Autorizações de viagem para menores.

Declarações e procurações diversas.

Documentos para processos judiciais e administrativos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria