Como fazer sua assinatura digital gratuita do gov.br? Siga o passo a passo

A ferramenta permite assinar documentos com validade jurídica pelo celular; veja como criar sua conta e usar o serviço para facilitar sua vida

Como fazer sua assinatura digital gratuita do gov.br? Siga o passo a passo
A assinatura eletrônica de documentos, como a oferecida pelo gov.br, agiliza processos e dispensa a necessidade de trâmites presenciais. crédito: pressfoto/ Freepik

Assinar um contrato ou qualquer outro documento oficial sem precisar sair de casa já é uma realidade para milhões de brasileiros. A plataforma gov.br oferece uma assinatura eletrônica gratuita que tem validade jurídica, simplificando processos que antes exigiam reconhecimento de firma em cartório. O serviço é seguro e acessível a qualquer cidadão com uma conta na plataforma.

A ferramenta utiliza a infraestrutura do governo federal para garantir a autenticidade e a integridade dos documentos. Com isso, a assinatura digital do gov.br tem o mesmo peso legal que uma assinatura física, sendo aceita em diversas situações, desde contratos de aluguel até documentos para processos judiciais. A validade jurídica foi, inclusive, reforçada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro de 2026 (Recurso Especial nº 2.243.445).

O que é preciso para ter a assinatura digital?

Antes de iniciar o processo, é fundamental garantir que você atende a alguns pré-requisitos. A assinatura eletrônica avançada só está disponível para contas gov.br nos níveis prata ou ouro. Esses níveis de segurança exigem uma verificação de identidade mais robusta, como o reconhecimento facial pelo aplicativo ou a validação de dados em bancos credenciados.

Você vai precisar de:

  • Conta gov.br nível prata ou ouro.

  • Aplicativo gov.br instalado no seu celular.

  • O documento que deseja assinar salvo em seu computador ou celular, em formato PDF, DOC, DOCX, ODT, JPG ou PNG (com até 100MB).

Passo a passo para assinar um documento

O processo é realizado por meio do portal de assinaturas do governo e leva apenas alguns minutos. A interface é intuitiva e guia o usuário em todas as etapas, desde o envio do arquivo até o download da versão assinada. Siga as instruções abaixo para concluir a operação com sucesso.

  1. Acesse o site oficial do Assinador ITI (assinador.iti.br) e clique em “Escolher arquivo”. O arquivo deve ter no máximo 100MB.

  2. Faça o login com sua conta gov.br. Você será redirecionado para a tela de autenticação.

  3. Após selecionar o documento, posicione a sua assinatura no local desejado do arquivo. É possível arrastar a caixa de assinatura para qualquer ponto da página.

  4. Clique em “Assinar”. Em seguida, o sistema pedirá um código de seis dígitos.

  5. O sistema enviará um código de seis dígitos via SMS para o celular cadastrado ou você pode abrir o aplicativo gov.br e acessar 'Gerar código'. Informe o número na tela do computador para validar a assinatura.

  6. Pronto! Agora basta baixar o documento já assinado digitalmente para o seu dispositivo.

Dicas adicionais

Após baixar o documento, você pode verificar a validade da assinatura no portal VALIDAR (validar.iti.gov.br). Se mais de uma pessoa precisar assinar o mesmo arquivo, o processo deve ser feito de forma sequencial: a primeira pessoa assina, baixa o documento e o envia para a próxima, que repetirá o processo até que todas as assinaturas sejam coletadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

