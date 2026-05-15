Gov.br: conheça funções do app que podem salvar seu dia
Além da CNH e do Imposto de Renda, a plataforma do governo oferece serviços que vão desde a assinatura de documentos até a prova de vida do INSS
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A plataforma Gov.br se tornou essencial para milhões de brasileiros, principalmente na hora de declarar o Imposto de Renda ou acessar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital. Além desses acessos, o aplicativo e o site reúnem uma série de serviços que podem simplificar tarefas burocráticas do dia a dia, economizando tempo e deslocamento.
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Com uma única conta, é possível resolver pendências como a assinatura de documentos com validade jurídica e até mesmo a realização da prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Conheça as funcionalidades:
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Assinatura eletrônica de documentos
Uma das funções mais úteis e menos conhecidas é a assinatura eletrônica gratuita. Com uma conta de nível prata ou ouro, qualquer pessoa pode assinar digitalmente um documento em formato PDF. A assinatura tem validade jurídica e substitui o reconhecimento de firma em cartório para diversas finalidades, como contratos de aluguel e documentos acadêmicos.
Prova de vida do INSS
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem realizar a prova de vida diretamente pelo celular ao utilizar o reconhecimento facial do próprio aplicativo Gov.br. O sistema confirma a identidade do beneficiário em poucos segundos, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência bancária.
Acesso a todos os documentos digitais
Além da CNH, o aplicativo permite guardar e apresentar outros documentos importantes. A carteira de trabalho digital e a Carteira de Identidade Nacional (CIN) são alguns dos itens que podem ser acessados com facilidade, centralizando as informações em um único local seguro.
Inscrições em programas educacionais
O login do Gov.br permite o acesso aos principais programas do Ministério da Educação. Para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Sisu, Prouni ou Fies, o estudante precisa obrigatoriamente utilizar sua conta na plataforma, o que unifica o acesso e aumenta a segurança.
Consultar a vida financeira
Por meio do Gov.br, é possível acessar o sistema Registrato, do Banco Central, em que o cidadão consegue verificar gratuitamente todas as contas bancárias, chaves Pix, empréstimos e financiamentos registrados em seu CPF.
Serviços do Meu INSS
A plataforma oferece acesso completo ao portal Meu INSS. Lá, é possível consultar o extrato de contribuições (CNIS), simular a aposentadoria, solicitar benefícios, agendar perícias e acessar a carta de concessão. Quase todos os serviços do INSS estão disponíveis digitalmente, evitando filas.
Emissão do certificado de antecedentes criminais
Necessário para concursos públicos ou vagas de emprego, o atestado de antecedentes criminais da Polícia Federal pode ser emitido de forma instantânea. O serviço é rápido e o documento fica disponível para download imediato, sem qualquer burocracia.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata