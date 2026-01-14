Conta gov.br bloqueada? Veja o passo a passo para recuperar seu acesso

Perdeu o acesso à sua conta gov.br ou ela foi bloqueada após tentativas incorretas de senha? A plataforma, que garante o acesso à serviços do governo federal como o Meu INSS e a Carteira de Trabalho Digital, é essencial.

O processo de recuperação da conta é simples e pode ser feito diretamente pelo celular ou computador, sem a necessidade de sair de casa. As opções variam para atender diferentes perfis de usuários, desde os que possuem o aplicativo instalado até aqueles que preferem usar o internet banking.

Leia Mais

Passo a passo para redefinir a senha

1. Reconhecimento facial pelo aplicativo

Se você tem o aplicativo gov.br instalado, a forma mais prática é usar o reconhecimento facial. Para que este método funcione, é necessário que você tenha sua biometria facial cadastrada em bases do governo, como na sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Siga estas etapas:

Acesse o site ou app gov.br e digite seu CPF;

Clique em "Continuar" e depois em "Esqueci minha senha";

Selecione a opção "Fazer Reconhecimento Facial";

Se estiver no computador, um QR Code será exibido. Abra o app gov.br no celular, clique em "Ler QR Code" e aponte a câmera;

Siga as instruções na tela para posicionar o rosto;

Após a validação, crie sua nova senha.

2. Recuperação via Internet Banking

Outra alternativa é a recuperação por meio de um dos bancos. A plataforma se conecta com a sua instituição financeira para validar sua identidade. Apesar de ser um facilitador para acessar sua conta, o governo não terá acesso ao seus dados bancários.

Para usar este método:

Acesse o site ou aplicativo gov.br e informe seu CPF;

Vá em "Esqueci minha senha" e escolha a opção do seu banco na lista;

Você será redirecionado para a página de login do seu banco;

Faça o login com seus dados bancários (agência, conta, senha) para confirmar a identidade;

Após a confirmação, você poderá cadastrar uma nova senha no gov.br.

3. E-mail ou SMS

Caso prefira, ainda é possível usar as opções mais tradicionais. Ao selecionar um desses canais, um código de verificação será enviado para o endereço de e-mail ou número de celular cadastrado na sua conta. Basta inserir o código recebido na plataforma para prosseguir com a redefinição da senha.

É fundamental manter seus dados de contato sempre atualizados na plataforma gov.br para garantir que os métodos de recuperação funcionem corretamente quando você precisar deles.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria