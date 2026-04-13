Além do Gov.br: saiba quais aplicativos do governo ter no celular

Consultar o Número de Identificação Social (NIS), visualizar documentos e acessar serviços importantes, tudo isso pode ser feito diretamente pela internet. O governo federal oferece aplicativos gratuitos que reúnem informações e resolvem pendências sem a necessidade de sair de casa.

Essas ferramentas digitais foram criadas para diminuir a burocracia e evitar o deslocamento até uma agência física. E, com poucos cliques, é possível verificar informações trabalhistas e previdenciárias e até mesmo ter acesso a documentos com validade legal na palma da mão. Manter esses aplicativos instalados pode economizar tempo e facilitar o acesso a direitos.

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Conheça cinco aplicativos oficiais que podem simplificar sua rotina e garantir acesso rápido a serviços essenciais.

Plataformas úteis para o cidadão

Gov.br: funciona como uma chave de acesso para serviços públicos digitais. Com o mesmo login e senha, o cidadão consegue acessar diferentes sistemas do governo, assinar documentos eletronicamente com validade jurídica e gerenciar a privacidade de seus dados em diversas plataformas.

Carteira de Trabalho Digital: substitui o documento físico e reúne todo o histórico de trabalho do cidadão. Pelo aplicativo, é possível consultar contratos de trabalho antigos e atuais, verificar salários, períodos de férias e solicitar o seguro-desemprego. Ele também exibe o calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep.

Meu INSS: é o canal direto para serviços da Previdência Social. A plataforma permite consultar o extrato de contribuições (CNIS), onde é possível localizar o número do NIS, simular a aposentadoria, solicitar benefícios e agendar perícias. O app também é o canal para realizar a prova de vida, mas apenas quando o segurado é notificado, já que o procedimento passou a ser feito automaticamente pelo INSS através do cruzamento de dados.

Carteira Digital de Trânsito (CDT): armazena a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), ambos os documentos têm a mesma validade jurídica dos impressos e podem ser apresentados em fiscalizações. Além disso, o app também avisa sobre o vencimento da CNH e permite consultar multas.

Caixa Tem: criado para o pagamento de benefícios sociais, o aplicativo se tornou uma conta digital gratuita. É por ele que são depositados valores de programas como o Bolsa Família. A plataforma permite consultar o número do NIS e verificar saldos e extratos de benefícios a ele vinculados, além de pagar contas, fazer transferências via Pix e até contratar empréstimos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata