Conta gov.br: como subir seu nível para prata ou ouro? Guia completo

Acessar serviços essenciais do governo federal, como a declaração do Imposto de Renda pré-preenchida ou o resgate de valores a receber, exige um nível de segurança mais alto na conta gov.br. Muitos usuários ainda possuem o nível bronze, o mais básico, criado automaticamente ao se cadastrar na plataforma com informações como CPF e nome, o que limita o acesso a diversas funcionalidades importantes.

O sistema foi criado para aumentar a segurança dos dados dos cidadãos e garantir que apenas o titular da conta possa realizar ações sensíveis. Por isso, a validação de informações em bases de dados confiáveis é necessária para subir de nível. Entender como funciona cada categoria é o primeiro passo para desbloquear todo o potencial da sua conta.

Como subir para o nível prata

O nível prata já libera o acesso a uma grande quantidade de serviços públicos digitais. Para alcançá-lo, o usuário precisa confirmar sua identidade por meio de um dos seguintes métodos:

Validação facial: o sistema compara a foto tirada pelo aplicativo gov.br com os dados da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Bancos credenciados: é possível fazer a validação por meio do internet banking de uma das instituições financeiras parceiras, como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Sicoob e Santander. A lista completa é exibida no momento do processo.

Servidor público: se você for servidor público federal, pode utilizar o login do SIGEPE para validar seus dados.

O processo é feito diretamente no aplicativo ou site do gov.br. Ao fazer login, basta procurar a opção "Aumentar Nível" e seguir as instruções na tela para escolher um dos métodos de validação disponíveis.

Como alcançar o nível ouro

O nível ouro é o mais alto e oferece acesso irrestrito a todos os mais de 4.500 serviços digitais do governo que exigem comprovação de identidade. Ele é ideal para quem precisa de máxima segurança e funcionalidades completas. As formas de obtê-lo são:

Validação facial avançada: neste caso, a validação é feita por meio do reconhecimento facial, com a foto comparada com as bases de dados da Justiça Eleitoral. O procedimento é realizado pelo aplicativo.

Certificado digital: quem possui um certificado digital de pessoa física (e-CPF) compatível com o padrão ICP-Brasil pode usá-lo para validar a conta e alcançar o nível máximo de segurança.

Validação por QR Code da CIN: é possível fazer a validação lendo o QR Code da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) pelo aplicativo gov.br.

Com a conta no nível ouro, é possível realizar a prova de vida digital, assinar documentos eletronicamente com validade jurídica e acessar qualquer serviço que exija um alto grau de confiabilidade sem restrições.

