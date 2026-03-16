Nível Prata ou Ouro: como aumentar a segurança da sua conta Gov.br
O passo a passo completo para evoluir o nível do seu cadastro na plataforma do governo e ter acesso a mais serviços com total segurança
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Atualmente, para resolver pendências e acessar serviços públicos digitais, ter uma conta nível Prata ou Ouro no portal Gov.br se tornou essencial. Unificando o acesso a diversas funcionalidades do governo federal, a plataforma utiliza esses selos de confiabilidade para garantir a segurança dos dados e liberar o acesso a informações mais sensíveis, como a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda.
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Cada nível de conta representa um grau diferente de segurança na validação dos seus dados. O nível Bronze, mais básico, é obtido com o cadastro via formulário online, que valida suas informações nas bases da Receita Federal ou do INSS, enquanto os níveis Prata e Ouro exigem etapas adicionais de verificação para confirmar que você é realmente quem diz ser e proteger seu acesso contra fraudes.
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Evoluir de nível é um processo rápido, que pode ser feito diretamente pelo aplicativo ou site do Gov.br. Com uma conta mais segura, você amplia o acesso a serviços como a consulta de dados do INSS, a visualização da Carteira de Trabalho Digital e o uso da assinatura eletrônica em documentos oficiais.
Como obter o nível Prata
Para alcançar o nível Prata, é necessário realizar uma validação. Uma das formas mais comuns é por meio da validação bancária, em que o Gov.br permite o acesso via internet banking de instituições financeiras credenciadas como Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander, Itaú, Nubank, Inter, entre outros bancos parceiros. Ao escolher essa opção, você será redirecionado para o ambiente seguro do seu banco para confirmar a identidade.
Outra alternativa é usar o reconhecimento facial pelo aplicativo Gov.br, onde a plataforma compara a sua foto com os dados registrados na base da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) por meio da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Para funcionários públicos, o acesso também pode ser feito pelo usuário e senha do SIGEPE.
Como alcançar o nível Ouro
O nível Ouro libera o acesso a todos os serviços digitais disponíveis na plataforma, e a principal forma de obtê-lo é também pelo reconhecimento facial, mas com uma validação mais robusta.
Nesse caso, o aplicativo Gov.br compara a sua foto com as informações da sua biometria facial registradas na base de dados da Justiça Eleitoral (TSE), exigindo que o cadastro biométrico para votar seja realizado.
Quem possui um certificado digital ICP-Brasil também pode utilizá-lo para validar a conta e migrar diretamente para o nível Ouro. Outra opção disponível é a validação por meio da leitura do QR Code da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que também permite alcançar diretamente o nível Ouro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata