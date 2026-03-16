Gov.br: como funciona o login único para serviços do governo

Com um único login e uma senha é possível consultar o Meu INSS, preencher a declaração do Imposto de Renda ou acessar a Carteira de Trabalho Digital. A plataforma Gov.br unifica o acesso a mais de 4 mil serviços digitais do governo federal, centralizando a vida digital do cidadão em um só lugar.

Com o objetivo de simplificar a interação com o poder público, eliminando a necessidade de memorizar dezenas de senhas diferentes para cada portal ou aplicativo, o cadastro é gratuito e pode ser feito por qualquer cidadão brasileiro por meio do site oficial ou do aplicativo disponível para celulares Android e iOS.

Leia Mais

Como acessar?

Criar a sua conta no Gov.br é um processo rápido e deve ser feito por meio do portal Gov.br:

Clique em “Entrar com gov.br”;

Digite seu CPF

Siga as instruções para criar uma senha.

O sistema oferecerá opções de validação, como responder a perguntas sobre sua vida profissional ou usar dados de bancos credenciados.

Entenda os níveis da conta Gov.br

A segurança e o acesso aos serviços são definidos pelos níveis de conta bronze, prata e ouro. Cada um oferece um grau diferente de segurança e, consequentemente, libera o acesso a funcionalidades distintas.

O nível bronze é o mais básico, obtido com o cadastro simples, usando apenas o CPF ou dados do INSS. Com ele, o acesso é limitado a serviços menos sensíveis, como o agendamento de perícias no Meu INSS ou a consulta de informações básicas.

Para alcançar o nível prata, é preciso aumentar a segurança da conta, por meio do reconhecimento facial pelo aplicativo, que usa a câmera do celular para comparar sua foto com a base de dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou pela validação com dados de um banco na internet credenciado.

Já o nível ouro representa o grau máximo de segurança, em que o cidadão precisa fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou utilizar um certificado digital compatível com o padrão ICP-Brasil. A conta ouro permite acesso a todos os serviços disponíveis, inclusive assinaturas eletrônicas e transações financeiras.

Aumentar o nível da sua conta Gov.br garante não apenas mais segurança, mas também o acesso irrestrito a serviços essenciais, como o Sistema de Valores a Receber do Banco Central, a realização da prova de vida digital e a assinatura de documentos digitais com validade jurídica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata