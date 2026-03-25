Assine
overlay
Início Tecnologia
NOVELINHAS VIRAIS

Frutas geradas por IA vivem novelas de traição e drama no TikTok

Conteúdo viral mistura romance absurdo e baixa qualidade, mas prende milhões nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/03/2026 12:38 - atualizado em 25/03/2026 12:44

compartilhe

SIGA
x
Novelinhas de frutas com IA viralizam nas redes sociais
Novelinhas de frutas com IA viralizam nas redes sociais crédito: TikTok / reprodução

Ele é o galã do momento nas redes sociais. É um conquistador e tem relacionamentos com morangos, laranjas e maçãs. Mas não se trata de um ator, mas sim de uma banana falante criada por inteligência artificial. As histórias protagonizadas por frutas antropomórficas viraram tendência no TikTok, com tramas cheias de traições, intrigas e reviravoltas absurdas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma dessas é a série “Fruit Love Island”, inspirada no reality “Love Island”. Em apenas 10 dias, a conta AI.Cinema021, responsável pela produção, ultrapassou 3,3 milhões de seguidores.

@ai.cinema021 Episode 1 of Fruit Love Island! Which couple are you rooting for? #ai #aifruit #aistory #fruit #cinema original sound - Love Island

Todas essas novelinhas têm algo em comum: episódios em formato de microdrama, com vídeos curtos, roteirizados e feitos para consumo rápido no celular. A estética, no entanto, está longe de ser refinada. Os personagens mudam de forma, cenas terminam abruptamente e os roteiros muitas vezes desafiam a lógica.

Leia Mais

@ia.frutas Gritou, jogou prato, me chamou de inútil. Eu aguentei. Até não aguentar mais. #frutas #fooddrama #aicat #sadtok #foodtok som original - Ia Frutas

Esse tipo de conteúdo se encaixa no que o dicionário Merriam-Webster define como “slop”, material digital de baixa qualidade produzido em larga escala com auxílio de inteligência artificial. Ainda assim, o engajamento é alto e os vídeos acumulam milhões de visualizações.

A tendência ganhou força nos últimos meses, segundo o banco de dados Know Your Meme. Criadores passaram a explorar narrativas cada vez mais extravagantes: de romances proibidos entre frutas a histórias surreais envolvendo “bebês-fruta” e paródias de séries populares, como “The Summer I Turned Fruity”, uma versão de “The summer I turned pretty” (“O verão que mudou a minha vida”).

@historiasdivinhas.ofc #frutas #ia #habitos #historia #venda som original - Contos Com Frutas

Críticos apontam a falta de criatividade e o caráter repetitivo dos vídeos e levantam preocupações sobre o impacto da inteligência artificial na produção cultural. Em fóruns on-line, usuários questionam por que conteúdos considerados “malfeitos” conseguem tanta popularidade.

@wait4plot #frutas #ia #viral #trend #fyp som original - AI plots

Especialistas veem o fenômeno como um reflexo da lógica das plataformas digitais. Para Michael Grabowski, da Universidade de Manhattan, esse tipo de produção funciona como uma espécie de fanfic em vídeo. Já que essas tramas têm estruturas simples, fáceis de replicar e remixar pela IA.

Jessica Maddox, da Universidade da Geórgia, avalia que o uso de referências conhecidas ajudou a impulsionar o formato e não descarta que ideias semelhantes cheguem a produções comerciais. Para ela, o sucesso desses vídeos mostra que a IA generativa está se tornando cada vez mais normalizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

@detudo_trechos Segue para parte 2 #ia #fy #frutas #viral #viralvideo som original - detudo_trechos

Tópicos relacionados:

redes-sociais tiktok

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay