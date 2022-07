Trend 'Bota o sapato e vem me ajudar' viraliza

“Bota um sapato e vem me ajudar!” Provavelmente, se você utilizou o TikTok, Instagram ou Twitter nos últimos dias, se deparou com essa frase em algum momento. Bom, ela vem de umaque viralizou e que tem chamado a atenção, inclusive da diva pop Anitta, que comentou sobre o assunto.

As reações são diversas. Tem aqueles que ficam com medo, os que ficam preocupados e os que topam prontamente entrar na briga para ajudar a irmã, mesmo que claramente assustados.

consiste numa brincadeira em que irmãs mais velhas se aproximam dos mais novos, geralmente crianças, e falam em tom preocupado que alguém está vindo bater nelas e que o suposto agressor está trazendo um irmão mais novo e que vai precisar de ajuda para brigar com a dupla. E o pedido de socorro é sempre acompanhado da frase: “Bota um sapato e vem me ajudar”.

E o detalhe do tênis é um dos mais cômicos, pois é bastante engraçado ver as crianças colocando seus pequenos calçados enquanto se preocupam com a iminente chegada de pessoas que querem agredir suas irmãs.

Um dos protetores mirins chegou a perguntar se podia usar “tal modelo” de tênis, outra pequena perguntou se poderia “dar tipo um empurrão”, enquanto outro afirmou que precisaria também trocar de cueca porque tinha feito xixi na sua.

Outro ponto cômico é a reação das crianças quando as irmãs mais velhas falam sobre o tamanho ou idade dos “rivais”, já que quando perguntadas, respondem que são crianças mais velhas ou fortes. Num vídeo em que a mãe pede pro filho defendê-la de um garoto de nove anos, a criança se mostra sensata: “Não tem como, eu sou uma criança de quatro anos. Não dá.”

Confira algumas das brincadeiras nos vídeos abaixo:

Os vídeos têm feito muito sucesso, alcançando centenas de milhares de curtidas nas redes sociais. Clicando aqui, você encontra uma thread com alguns deles

Anitta se rende

A diva pop Anitta, uma das artistas brasileiras mais influentes do momento, foi uma das celebridades que se rendeu à trend do “Bota o sapato e me ajuda”. A cantora comentou sobre a brincadeira em seus stories, afirmando que sua vida estava resumida em assistir aos vídeos da brincadeira:

"Eu não sei vocês, mas minha vida hoje está resumida em assistir à trend do 'bota o sapato'. Do povo mandando o irmão botar o sapato para brigar com eles.”

Anitta falou ainda que se fosse ela na situação, duvidava que seu irmão a ajudaria na briga:

“Se eu chego para o meu irmão e falo: 'Bota o sapato que está vindo alguém me bater.' Ele ia falar: 'Vai dormir, garota.' Duvido que ele ia botar o sapato!"

E não é que a artista estava certa? Logo em seguida aos seus stories comentando o assunto, Anitta postou um print no qual seu irmão Renan Machado confirmava que não a ajudaria na briga. “Boto sapato nenhum .. vou falar pra você não atender à porta”, respondeu Renan.