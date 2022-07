Vídeo: idoso viraliza ao cair em simulador de realidade virtual

A experiência de um idoso com um simulador de realidade virtual viralizou nas redes sociais nessa sexta-feira (15/7). Um vídeo gravado pelo neto do idoso mostra que a aventura terminou com uma queda do homem e a derrubada do aparelho no meio de um shopping em Santos, litoral de São Paulo.

O incidente ocorreu na noite de quinta-feira (14/7) no Shopping Praiamar e não causou ferimentos no idoso. O neto do homem — que não aparece no vídeo — filma o momento empolgado.

Lá, ele deverá andar em uma tábua de madeira e, ao chegar na extremidade dela, deve se jogar, ao dar um passo fora da plataforma. No mundo real, o idoso teve que subir em uma estrutura que simula a tábua, que era apenas poucos centímetros mais alta do que o nível do chão. Em todo o tempo, é possível ouvir o neto do homem torcer por ele. “Vai, vô, sem medo, você é paraquedista”, grita empolgado o menino.

O neto do homem - que não aparece no vídeo - filma o momento empolgado (foto: Reprodução)

Ao chegar no fim da plataforma, o neto dele torce “Cai, cai, cai vô” e o idoso dá um pulo, em vez de um passo. Ele se desequilibra e cai com o rosto no simulador, que também vai ao chão. “Nossa, vô… vô!’, diz o menino que continua a filmar e fica sem reação enquanto outros frequentadores do shopping ajudam o idoso a se levantar. Alguns segundos depois, ele filma o avô de pé, que diz estar tudo bem e sorrir da situação.

“Ele se empolgou na hora. Em vez de dar o passo, ele pulou”, disse ao portal g1 a responsável pelo pelo equipamento de realidade virtual, que também garantiu que “não aconteceu nada grave” e que “a família achou graça da situação”.

Já a administração do Praiamar Shopping informou ao portal "G1" que o idoso “foi prontamente atendido e não teve ferimentos”. A empresa ainda disse que a atração tem atraído atenção nas férias escolares de julho e que é disponibilizada para “proporcionar momentos únicos para toda a família”.