Festa do 'suvaco': criança viraliza com aniversário diferente

A jovem carioca Elloá Vitória, 4 anos, escolheu a temática 'suvaco' para comemorar seu aniversário (foto: Reprodução Tiktok)

Festas de aniversário temáticas são uma tradição entre crianças de todo Brasil há anos - até mesmo entre adultos -, com imagens de personagens infantis clássicos ou do momento, mas sempre que algum jovem escolhe um tema peculiar ou pouco visto, muitas pessoas ficam curiosas para saber mais sobre a festa.Foi o que ocorreu com a jovem carioca Elloá Vitória, 4 anos, que escolheu a temática "suvaco", uma forma informal de dizer sovaco, para comemorar seu aniversário. Nas redes sociais, milhares de internautas já viram o vídeo, postado pela tia da criança, sobre a inusitada festividade.A tia disse que, ao apagar as velinhas, a menina pediu para que todos gritassem "suvaco" e o pedido foi atendido em meio a palmas dos convidados presentes.As decorações da parede e do bolo foram feitas com uma série de fotos da jovem com o braço levantado ou com foco exclusivamente na axila da jovem.Há dois anos, Math, de 11 anos ganhou uma carreata de festa de aniversário no Bairro Anchieta, em Belo Horizonte. Já o João Guilherme, em 2015, quando completou três anos, escolheu como tema o trabalho dos garis , em festa no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital.