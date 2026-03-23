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Trend do Studio Ghibli’ vira febre na web

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Redação Flipar
  • <p>As fotos foram criadas por um gerador de imagens lançado pelo ChatGPT, que chegou a alcançar 1 milhão de usuários em apenas uma hora.</p>

    As fotos foram criadas por um gerador de imagens lançado pelo ChatGPT, que chegou a alcançar 1 milhão de usuários em apenas uma hora.

     Foto: Emiliano Vittoriosi/Unsplash
  • <p>Tudo começou no dia 24/03, quando a OpenAI lançou seu mais avançado gerador de imagens de IA, o GPT-4o.</p>

    Tudo começou no dia 24/03, quando a OpenAI lançou seu mais avançado gerador de imagens de IA, o GPT-4o.

     Foto: divulgação
  • <p>O modelo, que oferece renderização mais precisa e responde a prompts complexos, foi treinado em diversos estilos visuais, permitindo a criação de imagens e vídeos que imitam animações famosas.</p>

    O modelo, que oferece renderização mais precisa e responde a prompts complexos, foi treinado em diversos estilos visuais, permitindo a criação de imagens e vídeos que imitam animações famosas.

     Foto: reprodução/redes sociais
  • <p>Rapidamente, usuários do X e do Instagram começaram a recriar cenas da cultura pop, fotos de pessoas reais e até memes da internet no “estilo Ghibli”.</p>

    Rapidamente, usuários do X e do Instagram começaram a recriar cenas da cultura pop, fotos de pessoas reais e até memes da internet no “estilo Ghibli”.

     Foto: reprodução/redes sociais
  • <p>Memes populares, como o “namorado distraído” (foto) e Ben Affleck fumando, também ganharam versões Ghibli.</p>

    Memes populares, como o “namorado distraído” (foto) e Ben Affleck fumando, também ganharam versões Ghibli.

     Foto: reprodução/redes sociais
  • <p>“É superdivertido ver as pessoas adorando imagens no ChatGPT. Mas nossas GPUs [unidades de processamento gráfico] estão derretendo”, brincou Sam Altman, CEO da OpenAI.</p>

    “É superdivertido ver as pessoas adorando imagens no ChatGPT. Mas nossas GPUs [unidades de processamento gráfico] estão derretendo”, brincou Sam Altman, CEO da OpenAI.

     Foto: wikimedia commons/TechCrunch
  • <p>A dona do ChatGPT destacou o rápido crescimento da ferramenta, comparando-o ao sucesso inicial do serviço em 2022.</p>

    A dona do ChatGPT destacou o rápido crescimento da ferramenta, comparando-o ao sucesso inicial do serviço em 2022.

     Foto: Divulgação/OpenAI
  • <p>Na ocasião, a plataforma chegou a 1 milhão de usuários em cerca de cinco dias.</p>

    Na ocasião, a plataforma chegou a 1 milhão de usuários em cerca de cinco dias.

     Foto: Divulgação/Open AI
  • <p>No Brasil, até políticos entraram na onda e publicaram fotos de si mesmos no estilo da animação.</p>

    No Brasil, até políticos entraram na onda e publicaram fotos de si mesmos no estilo da animação.

     Foto: montagem/reprodução/instagram
  • <p>Apesar do sucesso repentino, a trend reacendeu debates sobre direitos autorais e o uso de estilos artísticos por IA.</p>

    Apesar do sucesso repentino, a trend reacendeu debates sobre direitos autorais e o uso de estilos artísticos por IA.

     Foto: montagem/reprodução/redes sociais
  • <p>Mais de 400 artistas (incluindo atores, cineastas e músicos) criticaram a OpenAI, acusando a empresa de enfraquecer proteções autorais a fim de treinar a plataforma.</p>

    Mais de 400 artistas (incluindo atores, cineastas e músicos) criticaram a OpenAI, acusando a empresa de enfraquecer proteções autorais a fim de treinar a plataforma.

     Foto: Levart_Photographer/Unsplash
  • <p>A empresa admitiu preocupação com o tema e disse possuir bloqueios para evitar cópias de estilos. Mas eles fizeram uma ressalva:</p>

    A empresa admitiu preocupação com o tema e disse possuir bloqueios para evitar cópias de estilos. Mas eles fizeram uma ressalva:

     Foto: Andrew Neel/Unsplash
  • <p>“Continuamos a evitar gerações no estilo de artistas vivos individuais, mas permitimos estilos de estúdio mais amplos – que as pessoas usaram para gerar e compartilhar algumas criações originais de fãs verdadeiramente encantadoras e inspiradas”, comunicou a OpenAI.</p>

    “Continuamos a evitar gerações no estilo de artistas vivos individuais, mas permitimos estilos de estúdio mais amplos – que as pessoas usaram para gerar e compartilhar algumas criações originais de fãs verdadeiramente encantadoras e inspiradas”, comunicou a OpenAI.

     Foto: reprodução/redes sociais
  • <p>“Estamos sempre aprendendo com o uso e o feedback do mundo real, e continuaremos refinando nossas políticas à medida que avançamos”, acrescentou a empresa.</p>

    “Estamos sempre aprendendo com o uso e o feedback do mundo real, e continuaremos refinando nossas políticas à medida que avançamos”, acrescentou a empresa.

     Foto: montagem/reprodução/redes sociais
  • <p>Em 2016, Hayao Miyazaki, fundador do Studio Ghibli, criticou duramente a inteligência artificial, chamando-a de “insulto à vida” e afirmando que nunca usaria a tecnologia em seus filmes.</p>

    Em 2016, Hayao Miyazaki, fundador do Studio Ghibli, criticou duramente a inteligência artificial, chamando-a de “insulto à vida” e afirmando que nunca usaria a tecnologia em seus filmes.

     Foto: reprodução
  • <p>Fundado em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, o Studio Ghibli Ã© um dos estÃºdios de animaÃ§Ã£o mais aclamados do mundo.</p>

    Fundado em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, o Studio Ghibli Ã© um dos estÃºdios de animaÃ§Ã£o mais aclamados do mundo.

     Foto: divulgaÃ§Ã£o
  • <p>O estúdio surgiu após o sucesso de “Nausicaä do Vale do Vento” (1984), dirigido pelo próprio Miyazaki.</p>

    O estúdio surgiu após o sucesso de “Nausicaä do Vale do Vento” (1984), dirigido pelo próprio Miyazaki.

     Foto: reprodução
  • <p>Desde então, o estúdio produziu diversas animações icônicas, como “Meu Amigo Totoro” (1988), “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989), “Princesa Mononoke” (1997) e “A Viagem de Chihiro” (2001 – foto), este último vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação.</p>

    Desde então, o estúdio produziu diversas animações icônicas, como “Meu Amigo Totoro” (1988), “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989), “Princesa Mononoke” (1997) e “A Viagem de Chihiro” (2001 – foto), este último vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação.

     Foto: divulgação/Studio Ghibli
  • <p>O estúdio também é conhecido por evitar a computação gráfica excessiva — algo muito presente em animações da Disney e da Pixar, por exemplo —, preferindo técnicas tradicionais de animação desenhada à mão.</p>

    O estúdio também é conhecido por evitar a computação gráfica excessiva — algo muito presente em animações da Disney e da Pixar, por exemplo —, preferindo técnicas tradicionais de animação desenhada à mão.

     Foto: divulgação/Studio Ghibli
  • <p>Em 2014, Miyazaki anunciou sua aposentadoria, mas acabou retornando anos depois para dirigir “O Menino e a Garça” (2023), que venceu o Oscar de Melhor Animação em 2024.</p>

    Em 2014, Miyazaki anunciou sua aposentadoria, mas acabou retornando anos depois para dirigir “O Menino e a Garça” (2023), que venceu o Oscar de Melhor Animação em 2024.

     Foto: divulgação/Studio Ghibli
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