‘Não é a Rocinha’: a trend dos drones explode em Minas Gerais
Vídeos colocam no mapa as belezas mineiras que ninguém esperava ver do alto
compartilheSIGA
Tudo começou na Rocinha, a maior favela do Brasil, no Rio de Janeiro. No final de 2025, vídeos gravados com drone a partir de lajes de casas na comunidade viralizaram globalmente. A fórmula era simples e impactante: o drone subia devagar, revelando uma vista panorâmica 360° impressionante da favela, com o mar da Praia de São Conrado, o Cristo Redentor ao fundo e a densidade urbana da Zona Sul do Rio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ver essa foto no Instagram
Muitos turistas brasileiros e estrangeiros começaram a pagar cerca de R$ 200 por esses voos curtos, organizados por moradores locais em tours considerados seguros. Celebridades internacionais, como a cantora Rosalía, ajudaram a impulsionar a febre, gerando filas de até duas horas para o "vídeo da laje" na famosa "Porta do Céu" da Rocinha. A trend explodiu nas redes (Instagram, TikTok e X), transformando a favela em um ponto turístico.
O bordão pegou fogo: “Não é a Rocinha". Criadores do mundo todo adaptaram a mesma técnica de drone (abertura lenta + música “Baianá”) para revelar belezas inesperadas em seus próprios quintais. No Brasil, a onda se espalhou rápido para cidades grandes e pequenas, e Minas Gerais entrou com força total, trocando o morro carioca por represas, cidades históricas, chapadas e até o skyline de BH. Os vídeos mineiros mais recentes estão bombando agora, mostrando que o estado tem vistas que rivalizam (e muitas vezes superam) em beleza e originalidade.
O segredo do sucesso?
A mesma magia da Rocinha: técnica impecável do drone + orgulho local + humor. Mineiros estão usando isso para colocar represas, igrejas centenárias e cidades do interior no mapa global. A trend que nasceu nas lajes cariocas agora revela que Minas tem muito mais “lajes com vista” do que se imaginava — só que com pão de queijo, café coado e um jeitinho único.
Belo Horizonte – Lagoa da Pampulha
BH não ficou para trás! O drone abre revelando a lagoa icônica, o skyline moderno e o clima acolhedor da capital.
Quem postou: @jojomarkss
Drone: @j.fly_drone
Legenda hit: "Cês acharam que eu ia ficar fora dessa ? Jamais , não é o vídeo do drone da laje porta do céu da favela da rocinha , que é muito top , mas BH também sabe fazer essa trend , e foi aqui no nosso cartão postal lagoa da Pampulha com direito a cafezim e pão de queijo , tem base?"
Represa de Três Marias – Morada Nova de Minas / Abaeté
O sertão mineiro brilhou: drone lindo mostrando água infinita, verde e horizonte sem fim. Captado na pousada @moradadosolescarpas.
Piloto: @dronedoartur
Post principal: @nossojornal.tv (parceria @santanastrip)
Versões novas de Abaeté estão saindo, revelando a cidade como nunca vista.
Lagoa Santa
A cidade famosa pela lagoa, pela paleontologia e pelas cavernas entrou na onda com drone revelando a lagoa principal, o verde ao redor e o horizonte da RMBH. Perfeito para mostrar o contraste entre natureza e proximidade da capital.
Perfil que postou: @djflydrone
Pitangui
Direto e emocionante: “Não me leve a mal Rocinha, mas eu prefiro Pitangui.” A tranquilidade da cidadezinha do Centro-Oeste viralizou entre quem é de lá.
Perfil: @isaacaazevedo
Ouro Fino
Elegância sul-mineira: “E se a trend da Rocinha fosse em Ouro Fino? Aqui talvez não tenha o mesmo cenário… mas tem algo que nenhuma trend consegue copiar: a nossa essência.”
Conta oficial: @ourofinomg
Varginha – Memorial do ET
A cidade do ET entrou com humor: “Não é a porta do céu da Rocinha… mas é o nosso ponto mais famoso, a nossa história e o nosso orgulho"
Drone: @horadrone
Vale do Mucuri – Carlos Chagas
Orgulho local total! Bruna Nogueira mostrou que “cidade pequena também faz barulho grande”.
Perfil: @brunanogueiran
Drone: @sacolaodopovocchagas
Organização: @juniotorresduim
Outros vídeos bombando em Minas
- DroneVision Produções – paisagem mineira “de perder o fôlego” com “Trend da Rocinha em nossa Minas Gerais”.
- @ln.drone em São Lourenço: “Rocinha? Eu amo minha São Lourenço!”
- Chapada de Ouro Preto, Viçosa e várias outras já têm suas versões rodando.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia