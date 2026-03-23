‘Não é a Rocinha’: a trend dos drones explode em Minas Gerais

Vídeos colocam no mapa as belezas mineiras que ninguém esperava ver do alto

Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
23/03/2026 16:42

Imagem feita por drone mostra o Mineirinho e a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM

Tudo começou na Rocinha, a maior favela do Brasil, no Rio de Janeiro. No final de 2025, vídeos gravados com drone a partir de lajes de casas na comunidade viralizaram globalmente. A fórmula era simples e impactante: o drone subia devagar, revelando uma vista panorâmica 360° impressionante da favela, com o mar da Praia de São Conrado, o Cristo Redentor ao fundo e a densidade urbana da Zona Sul do Rio. 

Muitos turistas brasileiros e estrangeiros começaram a pagar cerca de R$ 200 por esses voos curtos, organizados por moradores locais em tours considerados seguros. Celebridades internacionais, como a cantora Rosalía, ajudaram a impulsionar a febre, gerando filas de até duas horas para o "vídeo da laje" na famosa "Porta do Céu" da Rocinha. A trend explodiu nas redes (Instagram, TikTok e X), transformando a favela em um ponto turístico.


O bordão pegou fogo: “Não é a Rocinha". Criadores do mundo todo adaptaram a mesma técnica de drone (abertura lenta + música “Baianá”) para revelar belezas inesperadas em seus próprios quintais. No Brasil, a onda se espalhou rápido para cidades grandes e pequenas, e Minas Gerais entrou com força total, trocando o morro carioca por represas, cidades históricas, chapadas e até o skyline de BH. Os vídeos mineiros mais recentes estão bombando agora, mostrando que o estado tem vistas que rivalizam (e muitas vezes superam) em beleza e originalidade.

O segredo do sucesso?


A mesma magia da Rocinha: técnica impecável do drone + orgulho local + humor. Mineiros estão usando isso para colocar represas, igrejas centenárias e cidades do interior no mapa global. A trend que nasceu nas lajes cariocas agora revela que Minas tem muito mais “lajes com vista” do que se imaginava — só que com pão de queijo, café coado e um jeitinho único.



Belo Horizonte – Lagoa da Pampulha  

BH não ficou para trás! O drone abre revelando a lagoa icônica, o skyline moderno e o clima acolhedor da capital.  

Quem postou: @jojomarkss  

Drone: @j.fly_drone  

Legenda hit: "Cês acharam que eu ia ficar fora dessa ? Jamais , não é o vídeo do drone da laje porta do céu da favela da rocinha , que é muito top , mas BH também sabe fazer essa trend , e foi aqui no nosso cartão postal lagoa da Pampulha com direito a cafezim e pão de queijo , tem base?"


Represa de Três Marias – Morada Nova de Minas / Abaeté  

O sertão mineiro brilhou: drone lindo mostrando água infinita, verde e horizonte sem fim. Captado na pousada @moradadosolescarpas.  

Piloto: @dronedoartur  

Post principal: @nossojornal.tv (parceria @santanastrip)  

Versões novas de Abaeté estão saindo, revelando a cidade como nunca vista.


Lagoa Santa 

A cidade famosa pela lagoa, pela paleontologia e pelas cavernas entrou na onda com drone revelando a lagoa principal, o verde ao redor e o horizonte da RMBH. Perfeito para mostrar o contraste entre natureza e proximidade da capital.

Perfil que postou: @djflydrone 


Pitangui  

Direto e emocionante: “Não me leve a mal Rocinha, mas eu prefiro Pitangui.” A tranquilidade da cidadezinha do Centro-Oeste viralizou entre quem é de lá.  

Perfil: @isaacaazevedo


Ouro Fino  

Elegância sul-mineira: “E se a trend da Rocinha fosse em Ouro Fino? Aqui talvez não tenha o mesmo cenário… mas tem algo que nenhuma trend consegue copiar: a nossa essência.”  

Conta oficial: @ourofinomg


Varginha – Memorial do ET  

A cidade do ET entrou com humor: “Não é a porta do céu da Rocinha… mas é o nosso ponto mais famoso, a nossa história e o nosso orgulho"  

Drone: @horadrone


Vale do Mucuri – Carlos Chagas  

Orgulho local total! Bruna Nogueira mostrou que “cidade pequena também faz barulho grande”.  

Perfil: @brunanogueiran  

Drone: @sacolaodopovocchagas  

Organização: @juniotorresduim


 



Outros vídeos bombando em Minas  


- DroneVision Produções – paisagem mineira “de perder o fôlego” com “Trend da Rocinha em nossa Minas Gerais”.  

- @ln.drone em São Lourenço: “Rocinha? Eu amo minha São Lourenço!”  

- Chapada de Ouro Preto, Viçosa e várias outras já têm suas versões rodando.

