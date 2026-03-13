Segredos místicos de Minas: coisas estranhas acontecem na Quaresma

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

No coração de Minas Gerais, onde a fé católica se entrelaça com tradições ancestrais, o período da Quaresma – que em 2026 vai de 18 de fevereiro a 5 de abril – assume um papel central na vida espiritual das comunidades do interior. Essa fase de 40 dias, marcada por penitência, jejum e reflexão sobre o sofrimento e a Paixão de Cristo, representa um tempo de "dor" para os cristãos, convidando à introspecção e ao sacrifício em memória dos 40 dias de Jesus no deserto. Em regiões como Santa Luzia e outras cidades mineiras, a Quaresma não só intensifica as práticas católicas, mas também influencia rituais de matriz afro-brasileira, como os do candomblé e da umbanda. Muitos terreiros suspendem suas atividades durante esses 40 dias, uma tradição enraizada em motivos históricos e culturais.

Os motivos para essa interrupção vão além de uma simples pausa: historicamente, durante a escravidão e o período colonial, os cultos africanos foram forçados a se adaptar ao catolicismo para sobreviver à perseguição. Africanos escravizados escondiam seus orixás por trás de santos católicos, criando um sincretismo que permitia a resistência cultural. Assim, respeitar a Quaresma – um período de recolhimento cristão – era uma forma de anonimato e proteção contra repressão estatal e social, especialmente em um Brasil onde religiões de matriz africana eram marginalizadas até o século 20. Muitos líderes de terreiros, outrora católicos, incorporaram essa pausa como sinal de respeito aos ancestrais e à tradição sincretizada.

Além disso, há crenças espirituais: alguns veem a Quaresma como um tempo em que entidades benevolentes se recolhem, enquanto espíritos maléficos estariam "soltos", tornando rituais mais perigosos. Essa interrupção, porém, não é unânime; em terreiros mais tradicionais de candomblé, como em algumas partes de Minas, as portas podem permanecer abertas, enfatizando a separação da religião africana do calendário católico. No interior mineiro, essa dinâmica amplifica o místico: as lendas e eventos sobrenaturais ganham camadas de tensão durante a Quaresma, quando o silêncio dos terreiros contrasta com o recolhimento cristão, criando um véu de mistério sobre as práticas espirituais.

São Tomé das Letras: o portal energético das montanhas

Em São Tomé das Letras, a Quaresma aprofunda o caráter místico da cidade. Os rituais com pedras de quartzito nas cachoeiras, que envolvem pedidos e energias telúricas, muitas vezes são pausados ou realizados de forma mais discreta, ecoando o recolhimento quaresmal. A Gruta do Carimbado, com sua lenda de portal para Machu Picchu, atrai menos visitantes nessa época, pois o período de penitência cristã desencoraja explorações que poderiam ser vistas como pagãs. Relatos históricos de "luzes estranhas" nas montanhas do século 18 ganham um ar de advertência: durante a Quaresma, quando terreiros próximos suspendem tambores e festas para respeitar a tradição católica e evitar conflitos espirituais, esses fenômenos são interpretados como sinais de desequilíbrio entre o mundo material e o espiritual.





Borda da Mata: o exorcismo do capeta chiquinho

A história do "Capeta Chiquinho" em Borda da Mata, de 1953, ressoa particularmente durante a Quaresma, um tempo de luta contra o mal e de exorcismos na tradição católica. Os fenômenos de possessão e o exorcismo prolongado na Basílica Nossa Senhora do Carmo destacam como o período quaresmal intensifica crenças em forças demoníacas "soltas". Terreiros locais, influenciados pelo sincretismo, interrompem rituais para não atrair mais energias negativas, respeitando a herança de líderes que eram católicos e viam a Quaresma como momento de proteção espiritual. Essa pausa, motivada por crenças em recolhimento de entidades e maior vulnerabilidade a obsessores, transforma as noites frias da cidade em um eco vivo da lenda, onde risadas infernais parecem mais próximas no silêncio imposto.

Sacramento: berço do espiritismo mineiro

Sacramento, com sua herança espírita via Eurípedes Barsanulfo, vive a Quaresma como um período de introspecção que dialoga com as sessões mediúnicas. As psicografias e curas espirituais documentadas desde 1904 na Fazenda Santa Maria são adaptadas: muitos evitam grandes reuniões, alinhando-se ao jejum cristão. Embora o espiritismo kardecista não siga estritamente o calendário católico, a influência local leva a uma pausa em práticas mais festivas, similar aos terreiros de candomblé que fecham por respeito histórico e para manter a harmonia comunitária em uma região de forte catolicismo. Ataques documentados contra Barsanulfo em 1905 ganham contexto: a Quaresma, com sua ênfase na dor e no sacrifício, amplifica narrativas de reencarnação e desobsessão como caminhos de redenção.

Ouro Preto: as lendas de assombração como patrimônio oral na Quaresma

Em Ouro Preto, as lendas de assombração – preservadas como patrimônio cultural pela tradição oral – florescem na Quaresma, quando o foco na Paixão de Cristo evoca fantasmas do passado colonial. Estudos acadêmicos da UFOP destacam como essas narrativas refletem medos e valores da era da mineração, e durante os 40 dias, caminhadas noturnas como as "Caminhadas Assombradas" são suspensas ou adaptadas para recolhimento. Terreiros e práticas afro-brasileiras na região interrompem rituais barulhentos por motivos de sincretismo e anonimato histórico, evitando que o "barulho" espiritual perturbe o silêncio penitencial, o que, segundo crenças, poderia libertar mais almas penadas nas ruas centenárias.

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Essas curiosidades místicas do interior de Minas, contextualizadas com a Quaresma, revelam um equilíbrio delicado entre dor cristã, resistência cultural e mistério espiritual. Em um período de interrupção nos terreiros – motivada por herança sincretizada, proteção contra perseguição e crenças em recolhimento espiritual – o sobrenatural mineiro ganha profundidade, convidando moradores a refletir sobre como tradições se entrelaçam em tempos de penitência.