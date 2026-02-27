Destinos em Minas para viajar na baixa temporada de março
Com a proximidade do outono, descubra lugares em Minas Gerais ideais para visitar na baixa temporada, com menos turistas e preços acessíveis
Março de 2026 se apresenta como uma excelente oportunidade para explorar o estado de Minas Gerais com mais tranquilidade e economia. Marcando a transição entre o verão e o outono, o mês oferece um clima geralmente mais ameno e paisagens ainda exuberantes. É o início da baixa temporada, ideal para aproveitar preços mais baixos e cidades menos cheias, mas é sempre bom consultar a previsão do tempo antes de viajar, pois chuvas pontuais ainda podem ocorrer.
Para quem busca roteiros que aproveitam o melhor dessa época, focando nas vantagens da baixa temporada, algumas cidades se destacam. Elas combinam história, natureza e gastronomia, proporcionando experiências completas com a vantagem do sossego e da economia.
Tiradentes: charme e gastronomia
Visitar Tiradentes em março é encontrar a cidade em seu ritmo natural. As ruas de pedra e o casario colonial, que ficam lotados em feriados e férias, podem ser apreciados com calma. O clima mais fresco é ideal para caminhadas pelo centro histórico e para explorar as igrejas barrocas sem o calor intenso do verão.
A gastronomia local é um atrativo por si só. Restaurantes e empórios que costumam ter longas filas ficam mais acessíveis, permitindo desfrutar com tempo os sabores mineiros. O passeio de maria-fumaça até São João del-Rei também se torna mais agradável, com as paisagens da Serra de São José revitalizadas pelas chuvas recentes.
Monte Verde: um refúgio nas alturas
Localizado no Sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, o distrito de Monte Verde é conhecido por seu clima de montanha e arquitetura de inspiração europeia. Em março, as temperaturas já começam a cair, criando o cenário perfeito para quem gosta de um friozinho, mas sem o rigor do inverno.
A cidade oferece trilhas com vistas espetaculares, como a da Pedra Redonda, que ficam mais seguras com o solo menos encharcado. Ao fim do dia, a pedida é aproveitar os cafés, chocolaterias e restaurantes de fondue, que são a marca registrada do local. É um destino ideal para casais ou quem busca um contato mais íntimo com a natureza.
São Lourenço: tranquilidade no Circuito das Águas
Famosa por suas fontes de águas minerais com propriedades terapêuticas, São Lourenço é o principal destino do Circuito das Águas. O Parque das Águas é a grande atração da cidade, um espaço amplo e bem cuidado, perfeito para caminhadas e para provar as diferentes águas diretamente das fontes.
Março é um período de calmaria na cidade, ideal para quem busca relaxamento e bem-estar. Além do parque, é possível fazer passeios de teleférico, visitar o comércio de artesanato e queijos e desfrutar da atmosfera pacata de uma estância hidromineral. A viagem de maria-fumaça até Soledade de Minas é outra opção de passeio que revela belas paisagens rurais da região.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.