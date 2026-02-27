Assine
overlay
Início Turismo
PASSEIOS

Destinos em Minas para viajar na baixa temporada de março

Com a proximidade do outono, descubra lugares em Minas Gerais ideais para visitar na baixa temporada, com menos turistas e preços acessíveis

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
27/02/2026 17:38 - atualizado em 27/02/2026 17:41

compartilhe

SIGA
x
Destinos em MG para viajar na baixa temporada de março
Minas Gerais em março: paisagens exuberantes convidam à tranquilidade e economia na baixa temporada em todo o estado. crédito: Tony Basilio

Março de 2026 se apresenta como uma excelente oportunidade para explorar o estado de Minas Gerais com mais tranquilidade e economia. Marcando a transição entre o verão e o outono, o mês oferece um clima geralmente mais ameno e paisagens ainda exuberantes. É o início da baixa temporada, ideal para aproveitar preços mais baixos e cidades menos cheias, mas é sempre bom consultar a previsão do tempo antes de viajar, pois chuvas pontuais ainda podem ocorrer.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para quem busca roteiros que aproveitam o melhor dessa época, focando nas vantagens da baixa temporada, algumas cidades se destacam. Elas combinam história, natureza e gastronomia, proporcionando experiências completas com a vantagem do sossego e da economia.

Leia Mais

Tiradentes: charme e gastronomia

Visitar Tiradentes em março é encontrar a cidade em seu ritmo natural. As ruas de pedra e o casario colonial, que ficam lotados em feriados e férias, podem ser apreciados com calma. O clima mais fresco é ideal para caminhadas pelo centro histórico e para explorar as igrejas barrocas sem o calor intenso do verão.

Rua de pedra em cidade histórica com casarões coloniais, portas amarelas e montanhas ao fundo.
As ruas de pedra e a arquitetura colonial de Tiradentes podem ser desfrutadas com calma durante a baixa temporada de março.Leandro Couri/EM

A gastronomia local é um atrativo por si só. Restaurantes e empórios que costumam ter longas filas ficam mais acessíveis, permitindo desfrutar com tempo os sabores mineiros. O passeio de maria-fumaça até São João del-Rei também se torna mais agradável, com as paisagens da Serra de São José revitalizadas pelas chuvas recentes.

Monte Verde: um refúgio nas alturas

Localizado no Sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, o distrito de Monte Verde é conhecido por seu clima de montanha e arquitetura de inspiração europeia. Em março, as temperaturas já começam a cair, criando o cenário perfeito para quem gosta de um friozinho, mas sem o rigor do inverno.

Rua com casas estilo europeu, telhados pontudos, janelas decoradas e pessoas caminhando.
A arquitetura de inspiração europeia de Monte Verde é um dos atrativos para turistas em busca do clima de montanha em Minas Gerais.Reproducao de Internet

A cidade oferece trilhas com vistas espetaculares, como a da Pedra Redonda, que ficam mais seguras com o solo menos encharcado. Ao fim do dia, a pedida é aproveitar os cafés, chocolaterias e restaurantes de fondue, que são a marca registrada do local. É um destino ideal para casais ou quem busca um contato mais íntimo com a natureza.

São Lourenço: tranquilidade no Circuito das Águas

Famosa por suas fontes de águas minerais com propriedades terapêuticas, São Lourenço é o principal destino do Circuito das Águas. O Parque das Águas é a grande atração da cidade, um espaço amplo e bem cuidado, perfeito para caminhadas e para provar as diferentes águas diretamente das fontes.

Vista aérea de um parque com edifícios, extensos gramados verdes, muitas árvores e um lago.
O Parque das Águas em São Lourenço é um dos destinos mineiros ideais para aproveitar a baixa temporada de março com tranquilidade.Tony Basilio

Março é um período de calmaria na cidade, ideal para quem busca relaxamento e bem-estar. Além do parque, é possível fazer passeios de teleférico, visitar o comércio de artesanato e queijos e desfrutar da atmosfera pacata de uma estância hidromineral. A viagem de maria-fumaça até Soledade de Minas é outra opção de passeio que revela belas paisagens rurais da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

baixatemporada minas-gerais passeios viagens

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay