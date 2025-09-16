Trend de fotos com famosos usando IA domina redes; veja como participar
Tecnologia permite criar imagem ao estilo polaroide abraçando seu ídolo
compartilheSiga no
A mais nova trend das redes sociais coloca qualquer fã lado a lado com seu ídolo. Vários perfis já viralizaram ao compartilhar imagens em que aparecem abraçados ou posando com celebridades. O truque? Uma montagem criada por inteligência artificial no Gemini, do Google.
A brincadeira funciona a partir da combinação de duas imagens: uma do usuário e outra do artista escolhido. Com o prompt certo, a IA processa os arquivos e gera uma foto final realista, simulando um encontro nos bastidores de um evento ou em um cenário personalizado.
Leia Mais
Como funciona a trend?
Na prática, a corrente consiste em publicar a imagem com o famoso favorito, seja ele nacional ou internacional. Os registros mostram fãs posando ao lado de cantores como Lady Gaga, Taylor Swift, Madonna e Shawn Mendes, além de atores como Pedro Pascal.
Muitos usuários também compartilham os prompts utilizados, em inglês ou português, facilitando que outras pessoas reproduzam o efeito. O resultado é uma sequência de fotografias que lembram registros espontâneos de fãs e celebridades.
Como criar sua foto com um famoso no Gemini?
Ver essa foto no Instagram
Para participar da trend, basta seguir alguns passos simples:
- Acesse o Gemini e clique em “+” para enviar arquivos. Selecione duas imagens: uma sua e outra da celebridade desejada;
- Insira o prompt adequado e clique na setinha para gerar a foto;
- Faça o download do arquivo e compartilhe em suas redes sociais.
É possível pedir que a imagem seja simulada como uma foto Polaroid, com leves imperfeições e iluminação de flash, o que aumenta a sensação de realismo.
Você pode usar o modelo abaixo e adaptá-lo às suas preferências:
Em inglês:
"Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don't change the face. Change the background behind those two people with white curtains, with that boy [girl] hugging me."
Em português:
"Tire uma foto com uma câmera Polaroid. A foto deve parecer uma fotografia comum. A foto deve ter um leve desfoque e uma fonte de luz consistente, como um flash de um quarto escuro, espalhada por toda a foto. Não mude o rosto. Mude o fundo atrás das duas pessoas para cortinas brancas. O homem [a mulher] deve aparecer me abraçando."
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Se o resultado não ficar o esperado, basta ajustar os detalhes no comando — como cenário, posição ou iluminação — até alcançar o efeito desejado.