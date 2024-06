Liderado pela Gamiologista Thereza Rodrigues, acontece hoje, a partir das 20h na plataforma Instagram, a primeira edição do “Quinta com Gamiologia”.





O evento contará com a presença dos especialistas, Tamiris Tavares, Júlio Ribeiro e Luana Mendes. “Vamos falar sobre como a jogabilidade humana está sendo potencializada pela mídia digital e como essa tendência está transformando o cenário digital”, explica Thereza Rodrigues.







A especialista também ressalta que, “a Gamiologia é a chave para universitários e profissionais antenados entenderem como navegar com segurança no mercado digital e por todos esses nichos do mercado”, conclui.







As lives acontecem todas as quintas-feiras, durante todo o mês de junho, com a presença dos professores de Gamiologia que fazem parte do Corpo Docente do Curso de Extensão em Gamiologia fornecido pela Universidade UNEC, que começa no dia 15.





Mais informações: https://www.maepixel.com.br/app-landing-page