Quarto Branco do BBB26: ficar 80h sem banho pode afetar a saúde da pele?

No quarto branco do BBB26, 7 participantes ainda lutam, há mais de 80 horas, por três vagas no reality. O problema é que, durante esse tempo todo, eles não podem tomar banho e convivem em um ambiente fechado.

Uma das participantes, Chaiany Andrade, chegou a pedir para a produção liberar um lencinho umedecido. “A gente está fedendo, pô. Por favor, um lencinho para limpar as partes íntimas", disse. Horas depois, o pedido foi atendido. Mas existe algum problema em passar tanto tempo sem banho?

“Mesmo sem suor visível, a pele continua funcionando intensamente. Em 48 horas sem banho, ocorre acúmulo de sebo, células mortas, resíduos de tecidos, poluição e microrganismos que fazem parte da flora cutânea. Em ambientes fechados, com ar-condicionado e roupas mais justas ou sintéticas, há menor ventilação da pele, o que favorece alterações do pH, desequilíbrio da microbiota e sensação de oleosidade, coceira ou desconforto”, explica o dermatologista Pedro Jordão Caldas Ferreira.

O especialista explica que, nesses casos, as áreas de dobra — como axilas, virilhas e atrás dos joelhos — tendem a ser as mais afetadas. O suor, no caso, não é o único fator envolvido e há risco de problemas dermatológicos. “A pele produz oleosidade continuamente e abriga microrganismos que, em equilíbrio, são benéficos, porém quanto a higiene é limitada, esse equilíbrio pode se perder, favorecendo dermatites de contato, infecções por fungos como o intertrigo (inflamação da pele) e outras micoses ou por bactérias como a foliculite, especialmente em pessoas com pele sensível ou histórico de doenças dermatológicas”, descreve.

Pedro Jordão ainda ressalta que, do ponto de vista dermatológico, não existe um tempo máximo universal em que o corpo possa ficar sem banho. “Isso varia muito conforme clima, tipo de pele, nível de oleosidade, transpiração, rotina, uso de roupas fechadas e condições do ambiente”, destaca. “Em climas quentes e úmidos, o risco aparece mais rapidamente. Já em ambientes frios e secos, pode haver maior tolerância — embora isso não elimine a necessidade de higiene”, completa.

Em resumo, o mais importante é entender que o banho não é apenas uma questão de hábito social, mas de saúde da pele. “Ele deve ser adaptado à realidade de cada pessoa, sempre com produtos suaves e sem excessos.”