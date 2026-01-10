BBB26: Dentes brancos exagerados viram protagonistas na Casa de Vidro 

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Big Brother Brasil 2026 mal começou e já tem um "protagonista" inesperado: os dentes brancos e reluzentes dos participantes da categoria Pipoca, selecionados para as cinco casas de vidro espalhadas pelas regiões do Brasil. Com 10 candidatos comuns – dois homens e duas mulheres por casa –, o público notou rapidamente que a maioria exibe sorrisos impecáveis, fruto de procedimentos estéticos como as lentes de contato dentais (ou facetas de porcelana).

Popular entre celebridades, jogadores de futebol e políticos, essa tendência invade o reality, gerando debates sobre estética e saúde bucal. Mas o que parece um sorriso de Hollywood pode esconder riscos sérios. Nesta matéria, exploramos os perigos do procedimento e fazemos um apanhado do que o público está comentando nas redes sociais sobre o "exagero" desses dentes artificiais.

Os riscos das facetas de porcelana

As facetas de porcelana são lâminas finas coladas sobre os dentes naturais para corrigir imperfeições como manchas, desgastes ou espaçamentos (diastemas). Embora ofereçam resultados estéticos impressionantes, especialistas alertam para complicações que vão desde desconfortos leves até problemas graves de saúde bucal. Um dos riscos mais comuns é a sensibilidade dentária, que pode ocorrer durante e após o tratamento, especialmente com alimentos quentes ou frios, devido ao desgaste do esmalte natural. Esse desgaste é irreversível, tornando o procedimento uma mudança permanente na estrutura dos dentes.

Outro problema frequente é o desenvolvimento de cáries nas bordas ou sob as facetas, se a higiene oral for negligenciada, já que as peças em si não apodrecem, mas podem abrigar bactérias. Há ainda o risco de danos mecânicos, como fissuras, rachaduras ou descolamento das facetas, especialmente em quem range os dentes (bruxismo) ou morde objetos duros. Em casos mais graves, falhas na adaptação podem levar a retração gengival, escurecimento dos dentes, má oclusão (posicionamento incorreto) e até doenças periodontais, como gengivite ou periodontite.

Infecções também são uma preocupação real, podendo evoluir para septicemia (infecção generalizada) em situações extremas, como relatado em um caso em Goiânia onde um paciente faleceu após complicações no procedimento. Especialistas enfatizam que, quando bem planejadas por profissionais qualificados, as facetas são seguras, mas o risco aumenta com desgastes excessivos ou indicações inadequadas. Recomendações incluem avaliações prévias, manutenção rigorosa e evitar profissionais não habilitados para minimizar esses perigos.

Reações nas redes: "Dentes de Mentex" e críticas ao exagero artificial

Eu acho que as lentes dos dentes do Marcel estão inflamadas, deve estar doendo, mas espero que o divo entre no BBB junto da psicóloga Gabriela! #BBB26 — Letícia Rodrigues ou Prefeita da Coitadolândia (@famosatriz) January 10, 2026

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), o tema dos dentes brancos exagerados dos participantes do BBB26 explodiu em memes, críticas e debates. Muitos internautas apontam o contraste entre os candidatos "comuns" da Pipoca e seus sorrisos artificiais, questionando a naturalidade e o acesso a procedimentos caros. Um usuário comentou: "Todo mundo com essas dentaduras brancas em excesso. Coisa estranha kkk", destacando o estranhamento geral. Outro post viral ironizou: "não aguento esse povo com faceta no dente parecendo um mentex", comparando os dentes ao brilho excessivo de um chiclete.

A irritação com a uniformidade estética é recorrente. Um comentário afirmou: "Esses dentes de porcelana do médico gay tem potencial de irritar a Ana Paula.. horrível! Aliás, os dentes da Marciele tbm", citando participantes específicos como Marcelo e Marciele. Há quem questione a realidade social: "O cara é ambulante e tem lente nos dentes? Eu não sei q mundo eu vivo", apontando a discrepância entre profissões humildes e investimentos em estética.

Eu tô passada com esses pipoca tudo de lente nos dentes #BBB26 pic.twitter.com/kK8fE73V9x — Televizona ???? (@TeIevizona) January 9, 2026

Críticas mais amplas vão para a padronização de beleza: "não aguento mais essas pessoas com bocona de salsicha dentao branco de lente cara quadrada mds queremos pessoas reais feias diferentes umas das outras como vieram ao mundo e n feias iguais com procedimento", defendendo a diversidade natural. Outros posts elogiam sorrisos amplos, mas com tom de exagero: "eles dois com um sorriso de 55 dentes, juro to shippando demais sim". No geral, as reações misturam humor, rejeição ao "fake" e nostalgia por edições passadas com participantes mais "autênticos", como no BBB16 com o "dente falso" de Ana Paula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto o público vota para decidir quem entra na casa principal, os dentes brancos continuam rendendo buzz. Mas, como mostram os riscos, beleza tem limite – e saúde bucal deve vir em primeiro lugar.