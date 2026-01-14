Convulsão de Henri Castelli no BBB: saiba a diferença para epilepsia

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A convulsão sofrida pelo ator Henri Castelli, de 47 anos, durante uma prova no "Big Brother Brasil 26", na manhã desta quarta-feira (14/1), trouxe dúvidas sobre o que pode ter causado o episódio e se seria o caso de uma crise de epilepsia. Segundo a equipe que está responsável pelas redes sociais de Henri, o ator está bem e se encontra em observação.

O incidente, que chamou a atenção do público e dos outros participantes, serve como um ponto de partida para esclarecer os dois conceitos, que, embora relacionados, não significam a mesma coisa.

O que é uma crise convulsiva?

Uma convulsão é um evento agudo e temporário, resultado de uma atividade elétrica anormal e excessiva no cérebro. Pense nela como um "curto-circuito" cerebral que pode se manifestar de várias formas, incluindo tremores, perda de consciência, movimentos involuntários e alterações sensoriais.

É crucial entender que uma convulsão é um sintoma, não uma doença em si. Diversos fatores podem provocar uma crise isolada em uma pessoa que não tem epilepsia, como:

Febre alta (especialmente em crianças)

Falta de oxigenação no cérebro

Intoxicação

Hemorragia

Falta de sono

Estresse agudo

Pancadas fortes na cabeça

Efeitos colaterais de medicamentos

Doenças como epilepsia, tétano, meningite e tumores cerebrais

Convulsão não é o mesmo que epilepsia

A principal diferença entre os dois termos está na repetição. A epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada pela predisposição do cérebro para gerar convulsões de forma recorrente. Ou seja, a pessoa com epilepsia tem crises que ocorrem sem um gatilho imediato e identificável.

O diagnóstico de epilepsia geralmente é considerado por um médico quando um indivíduo tem duas ou mais convulsões não provocadas, com um intervalo superior a 24 horas entre elas. Portanto, ter uma única convulsão ao longo da vida não significa, necessariamente, que a pessoa tenha epilepsia.

Para simplificar, uma convulsão é o sintoma mais comum da epilepsia, mas os pacientes também podem experimentar:

Perda de consciência

Espasmos musculares

Sensação de formigamento

Tontura

Náusea

Quedas

Contrações físicas

Alterações visuais, auditivas ou de memória

A epilepsia é a condição que faz com que esses eventos aconteçam repetidamente.

Uma pessoa com epilepsia tem convulsões, mas nem toda pessoa que tem uma convulsão tem epilepsia. Além desses sintomas, a pessoa pode simplesmente ficar com os olhos fixos e não conseguir se comunicar, em outras, não consegue controlar alguns movimentos do corpo e, em alguns casos, acaba perdendo a consciência e desmaiando.

O diagnóstico pode ser realizado por meio de exame de sangue, urina, exames de eletroencefalografia, que permitem ver as ondas cerebrais, e exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética.

Como agir durante uma convulsão?

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), agência de saúde americana, uma em cada dez pessoas pode experimentar uma convulsão durante sua vida.

Se você presenciar alguém tendo uma crise, manter a calma e chamar a emergência é o primeiro passo. Enquanto aguarda, proteja o paciente para evitar possíveis lesões durante os minutos dos espasmos, afastando objetos cortantes ou que possam machucá-lo.

Proteja também a cabeça da pessoa com algo macio, como um casaco ou uma almofada, e vire-a de lado para facilitar a respiração. Além disso, não tente conter à força os espamos, deixe o indivíduo debater-se. Se ocorrer salivação excessiva, vire delicadamente a cabeça para o lado para evitar que sufoque com a própria saliva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.