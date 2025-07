Homem sofre convulsão e morre durante trilha do grupo Legendários

Um homem sofreu uma crise convulsiva e morreu durante trilha do grupo Legendários em Rondonópolis (MT), a cerca de 215km de Cuiabá (MT). Rodrigo Nunes, 40 anos, chegou a ser levado para o Hospital Regional de Rondonópolis, mas não resistiu.

Rodrigo fazia parte do grupo de 150 homens que participavam do retiro religioso masculino que promete transformação espiritual e reconexão com a masculinidade. Uma das atividades propostas é o TOP (Track Outdoor de Potencial), uma imersão de quatro dias na natureza com diversos desafios.

Os valores para as atividades do Legendários Rondonópolis variam entre R$1,7 mil e R$1,9 mil, mas os preços podem chegar a R$ 81 mil em outros lugares do país a depender da estrutura do evento.

A esposa de Rodrigo, Ana Paulo Oliveira, publicou homenagem ao marido. “Você conseguiu, você chegou até o final. Por aqui estava tudo preparado para te receber, mas Deus te quis do lado d'Ele”, escreveu. Texto aparece na legenda de foto com camiseta, boné e outros itens ganhados pelos participantes quando voltam para casa.

Procurado, o grupo Legendários ainda não se manifestou.