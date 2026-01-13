Saúde mental também passa pelo prato, alerta especialista

Todo início de an,o traçamos novos desafios. E é justamente por essa disposição de mudar que o primeiro mês do calendário foi escolhido para a campanha Janeiro Branco, atrelada ao significado de recomeço. A cor faz referência a uma folha de papel ou a uma tela em branco, que aponta para mais uma chance de escrever uma nova história.

A campanha deste ano tem como tema central “Paz, Equilíbrio e Saúde Mental”, e a proposta é refletir sobre a importância de desacelerar o ritmo de vida, reorganizar a vida emocional e fortalecer relações humanas mais saudáveis. O movimento reforça que saúde mental não é um luxo, mas a base para viver melhor, incentivando a sociedade a fazer do cuidado com a mente um compromisso coletivo, ao longo da vida.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas no mundo vivem com algum transtorno mental, incluindo depressão e ansiedade, que estão entre os mais comuns globalmente. Esses transtornos figuram entre as principais causas de incapacidade e geram impactos econômicos e sociais significativos.

No Brasil, de acordo com dados do Covitel 2023/2024, 26,8% da população recebeu diagnóstico médico de transtorno de ansiedade, o equivalente a mais de 56 milhões de pessoas. Entre jovens de 18 a 24 anos, essa prevalência chega a 31,6%, e as mulheres apresentam índices mais elevados do que os homens.

Mas o que poucos sabem é que o que comemos pode impactar diretamente o nosso humor e o bem-estar emocional. Diversos estudos já demonstraram que uma alimentação equilibrada não apenas nutre o corpo, como também influencia a saúde mental, ajudando a prevenir transtornos como ansiedade e depressão.

“A saúde mental é multifatorial e está amplamente ligada à alimentação, à neuroquímica e ao comportamento. Os alimentos que consumimos diariamente fornecem os nutrientes necessários para a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA (ácido gama-aminobutírico)”, diz o nutrólogo Durval Ribas Filho, fellow da The Obesity Society (TOS – EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran). “Esses compostos são fundamentais para regular o humor, o sono e a sensação de bem-estar.”

“Por outro lado, uma dieta pobre em nutrientes pode aumentar a inflamação no organismo, fator associado ao desenvolvimento de transtornos mentais”, destaca Durval.

Para promover o bem-estar físico e emocional, o especialista destaca alimentos e nutrientes que podem ser grandes aliados:

Triptofano

Essencial para a produção de serotonina. Está presente em ovos, peixes gordurosos (salmão e sardinha), nozes e castanhas, laticínios e sementes (abóbora e girassol). A combinação desses alimentos com uma fonte de carboidrato saudável, como arroz integral ou batata-doce, auxilia na absorção do triptofano pelo cérebro.

Ômega-3

Esse ácido graxo poli-insaturado tem ação anti-inflamatória e é essencial para a saúde cerebral. Suas principais fontes são peixes (atum, arenque e salmão), sementes de linhaça e chia, nozes e óleo de peixe ou suplementos, sempre sob orientação médica. A recomendação é incluir pelo menos duas porções de peixes por semana ou utilizar sementes de chia ou linhaça trituradas em sucos e saladas.

Probióticos e prebióticos

O eixo intestino-cérebro mostra que a saúde intestinal influencia diretamente o humor e o equilíbrio emocional. Para cuidar da microbiota, vale incluir probióticos (iogurte natural, kefir, chucrute e kombucha) e prebióticos (banana verde, alcachofra, cebola, alho e aveia). Harmonizar essas duas categorias na mesma refeição pode potencializar os benefícios.

Outros nutrientes essenciais

As vitaminas do complexo B preservam a saúde cerebral e ajudam a regular o humor. Estão presentes em folhas verdes, feijão, ovos e cereais integrais.

O magnésio contribui para o relaxamento do sistema nervoso e tem como fontes espinafre, abacate, amêndoas e chocolate amargo.

Já os antioxidantes combatem o estresse oxidativo e são encontrados em frutas vermelhas, laranja, cúrcuma e chá verde.