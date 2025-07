Como desacelerar pode transformar a saúde mental da mulher

Barulho. Exigências. Conexões constantes. No meio do corre-corre diário, muitas mulheres vivem no piloto automático, com a mente acelerada, o corpo exausto e o coração desconectado. Segundo a médica Jaqueline da Mata, com pós-graduação em psiquiatria e foco na saúde mental da mulher, essa hiperatividade mental pode levar ao adoecimento emocional. E o antídoto, muitas vezes, não está em fazer mais — mas sim em parar.

Desacelerar a mente é, antes de tudo, um gesto de autocuidado profundo. A prática pode incluir momentos simples de contemplação, respiração consciente, caminhadas solitárias, meditação, escrita silenciosa ou mesmo o hábito de ficar em silêncio intencional por alguns minutos do dia. O mais importante, segundo Jaqueline, é criar um espaço interno onde não seja necessário performar ou responder a estímulos externos. “O silêncio é um refúgio e também um portal. Ele permite acessar a sabedoria interna que vive abafada pelo excesso.”

Além do bem-estar emocional, estudos já mostram que o silêncio também tem impactos fisiológicos: ajuda a reduzir os níveis de cortisol (hormônio do estresse), melhora a concentração, regula o sono e contribui para o equilíbrio do sistema nervoso.

Para as mulheres, esse hábito pode ser ainda mais transformador. “Somos constantemente demandadas — pela casa, pelo trabalho, pela família, pelas redes sociais. Mas quem cuida de tudo isso também precisa de um tempo para si. E o silêncio é esse lugar onde podemos existir sem demandas”, reforça Jaqueline.

A médica sugere três passos para quem deseja incorporar mais silêncio à rotina

Comece pequeno: não precisa ser uma hora de meditação. Dois minutos de olhos fechados e respiração profunda já são um recomeço.

Crie rituais: ao acordar, antes de dormir ou em pausas do dia, encontre um momento para simplesmente se ouvir.

Desconecte-se para reconectar: reduza estímulos digitais ao menos uma parte do dia. O silêncio começa quando a distração termina.

Em um mundo barulhento, cultivar o silêncio é um ato de coragem e cuidado. “É ali que a mente repousa, a alma respira e a mulher reencontra sua força mais genuína: a de simplesmente ser”, avalia.