O que é o Janeiro Branco? Entenda a importância da campanha de saúde

O início de um novo ano é, para muitos, um momento de reflexão e planejamento. É nesse espírito que a campanha Janeiro Branco se estabelece, dedicando o primeiro mês do calendário a um debate fundamental: a saúde mental. A iniciativa busca chamar a atenção da sociedade para a importância de cuidar das emoções e prevenir o adoecimento psíquico.





Criado em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abrahão em Uberlândia, Minas Gerais, o movimento foi oficializado como Lei Federal (14.556/23) em 2023, consolidando sua importância nacional. A campanha aproveita o simbolismo do recomeço para incentivar as pessoas a pensarem sobre seu bem-estar, já que o período representa uma espécie de página em branco, ideal para traçar novas metas e cuidar de si.

A cor branca foi escolhida justamente para simbolizar essa "folha em branco", onde cada um pode escrever uma nova história. A campanha se espalhou pelo Brasil e hoje mobiliza diversas ações, como palestras, workshops e a divulgação de informações em mídias sociais e na imprensa.

O objetivo do Janeiro Branco

O principal foco da campanha é desmistificar os cuidados com a saúde mental e quebrar o tabu que ainda cerca transtornos como ansiedade e depressão. Muitas vezes, a saúde emocional é deixada de lado, tratada como um assunto menor em comparação à saúde física, embora ambas estejam diretamente conectadas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os transtornos mentais representam uma questão global de saúde pública, afetando milhões de pessoas e impactando sua qualidade de vida, o que reforça a urgência do tema. O Janeiro Branco promove a ideia de que buscar ajuda profissional, como terapia, não é sinal de fraqueza, mas sim um ato de autocuidado e coragem.

A iniciativa estimula o diálogo aberto sobre sentimentos, tanto em círculos sociais quanto no ambiente de trabalho. Falar sobre o que se sente ajuda a criar redes de apoio e a identificar sinais de que algo não vai bem antes que o quadro se agrave.

Como participar da campanha?

A participação no Janeiro Branco não se limita a profissionais da saúde. Qualquer pessoa pode adotar a causa e ajudar a disseminar a mensagem. Algumas atitudes simples podem fazer a diferença:

Reflita sobre suas emoções: aproveite o início do ano para avaliar como você se sente, o que tem causado estresse e o que pode ser melhorado em sua rotina para o bem-estar.

Converse abertamente: puxe o assunto com amigos e familiares. Perguntar como alguém está de verdade pode abrir um espaço seguro para o desabafo.

Busque informação de qualidade: compartilhe conteúdos de fontes confiáveis sobre saúde mental para combater a desinformação e o preconceito. Use as hashtags oficiais como #JaneiroBranco para ampliar o alcance.

Normalise a busca por ajuda: se você ou alguém próximo precisar, incentive a procura por um profissional. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria