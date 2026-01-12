Cinco cuidados de beleza que são indispensáveis no verão

As altas temperaturas e o clima abafado estimulam o suor e outros desafios que muitos homens ignoram: exposição solar, brilho excessivo, sensibilidades e sinais de envelhecimento precoce. Apesar do autocuidado masculino estar em constante evolução, como mostram dados da pesquisa realizada pela MindMiners em 2024, em que 54% dos brasileiros se consideram vaidosos enquanto 64% dos homens afirmaram utilizar produtos de skincare, protocolos específicos para esse público pode ajudar.

“O tempo quente é o momento ideal para rever hábitos e investir em práticas que ajudam a manter a saúde da pele. O rosto masculino sofre tanto quanto o feminino, mas muitos ainda subestimam sinais de sensibilidade, marcas escuras, descamação e produção sebácea excessiva. O cuidado preventivo é o que mantém a saúde e o visual em equilíbrio”, afirma Angela Helena Perretto, responsável técnica da Homenz.

Com protocolos detox, que combinam esfoliação enzimática, máscara detox termoativada e estímulos metabólicos, como corrente russa, aussie ou campo eletromagnético, há resultados expressivos quanto à redução de inchaço, melhora do funcionamento circulatório, ativação do metabolismo, além de devolver ao corpo a sensação de bem-estar.

“Muitos homens se queixam de retenção e cansaço, e após os tratamentos ganham uma resposta rápida: desincham, melhoram o conforto com a própria imagem e passam a sentir leveza imediata”, conta.

A profissional reforça que, além dos protocolos exclusivos, o segredo está em cinco pilares simples, porém indispensáveis para o dia a dia, confira:

1. Protetor solar diário (e reaplicado)



O uso diário de filtro solar é essencial para evitar queimaduras, manchas, rugas e envelhecimento precoce. “Fórmulas oil free são ideais para peles oleosas, e a reaplicação a cada duas ou três horas garante proteção eficaz, especialmente no sol, piscina ou praia”, diz.

2. Limpeza facial adequada ao clima quente



“O calor aumenta a oleosidade e favorece cravos e espinhas. Sabonetes específicos ajudam a controlar brilho e inflamações. A limpeza profissional potencializa os resultados, pois alcança uma higienização mais profunda que a rotina caseira”, explica Angela.

3. Hidratação leve (sem peso e sem brilho)



O suor e as altas temperaturas aumentam a perda de água da pele. “Hidratação leve com séruns ou cremes, especialmente com ácido hialurônico, mantém o rosto macio, saudável e sem sensação pegajosa, prevenindo sensibilidade e excesso de oleosidade”, afirma a médica.

4. Atenção à barba e aos pelos para evitar sensibilidades



A barba tende a ficar mais sensível no verão, favorecendo irritações e pelos encravados. “Manter a área limpa, aparar com frequência e usar produtos calmantes após barbear reduz incômodos e melhora o conforto diário”, recomenda.

5. Tratamentos para manutenção da aparência



Procedimentos como bioestimuladores de colágeno, peeling de diamante, revitalização facial e skinbooster ajudam a manter a firmeza, luminosidade e hidratação profunda da pele no verão, suavizando marcas e reforçando a resistência natural do rosto, destaca Angela.