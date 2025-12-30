4 dicas para evitar acidentes oculares nas festas de fim de ano

Com a chegada das celebrações de fim de ano, cresce o número de acidentes oculares provocados por situações comuns do período, como a abertura de garrafas de espumante, o uso inadequado de fogos de artifício e brinquedos que lançam projéteis.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), 98% dos acidentes oculares poderiam ser evitados com cuidados básicos de prevenção - reforçando a importância de atenção redobrada durante as festas.

O oftalmologista Victor Massote, vice-diretor clínico do Oculare Hospital de Oftalmologia, ressalta que grande parte desses episódios é evitável quando há atenção aos cuidados básicos. “Muitas lesões são resultado de descuidos rápidos, mas que têm impacto enorme na visão. Um acidente aparentemente simples pode provocar lacerações, hemorragias internas e até perda definitiva da visão”, afirma.

A seguir, o especialista lista quatro orientações essenciais para aproveitar as festas com segurança:

1. Abra garrafas de espumante com cuidado



A rolha pode ser projetada em alta velocidade e causar trauma ocular. Mantenha a garrafa apontada para áreas livres, segure firmemente e nunca mire na direção de pessoas.



2. Evite fogos de artifício caseiros e brinquedos com projéteis ou pontiagudos



Fogos irregulares ou manipulados sem técnica são os principais agentes de acidentes oculares nas festas. Use apenas produtos certificados, mantenha distância segura e jamais tente reacender artefatos que falharam.



Arminhas, dardos e bolinhas rígidas podem atingir os olhos com força suficiente para causar lesões graves. Verifique a faixa etária recomendada e permita o uso somente com supervisão e proteção adequada.



3. Use óculos de proteção ao acender churrasqueiras e lidar com materiais cortantes



Fagulhas, brasas e pedaços de decoração podem atingir os olhos. Óculos simples já reduzem significativamente o risco de acidentes domésticos típicos das festas.



4. Em caso de acidente, não esfregue os olhos



Cubra o local com uma compressa limpa e procure atendimento oftalmológico imediatamente. “O atendimento rápido é decisivo para preservar a visão”, reforça Victor Massote. Em situações mais graves ou fora do horário comercial, é importante buscar unidades com atendimento oftalmológico de emergência.

Prevenção

Com pequenas atitudes de prevenção, é possível evitar acidentes que transformam momentos de festa em situações de emergência. A visão merece a mesma atenção que dedicamos à organização das celebrações.

“Antes de abrir uma garrafa, acender fogos ou entregar um brinquedo às crianças, vale parar por alguns segundos e pensar na segurança de todos ao redor. Curtir o fim de ano com responsabilidade é uma escolha simples, mas capaz de evitar consequências graves e garantir que as comemorações sejam lembradas apenas pela alegria”, enfatiza o oftalmologista.