HIPERSENSIBILIDADE

Fogos de artifício podem desencadear crises em crianças com autismo

A psicóloga Juliana Barbato dá dicas de como lidar com a hipersensibilidade sensorial infantil durante as festas de fim de ano

29/12/2025 18:03

Fogos de artifício
Além da intensidade do som, a imprevisibilidade dos estouros é um fator determinante para o surgimento das crises crédito: Freepik/Reprodução

Durante as festas de fim de ano, o barulho dos fogos de artifício pode se tornar um momento de estresse para familiares e amigos de crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Sons altos e imprevisíveis podem causar sofrimento intenso, afetando diretamente o bem-estar emocional e físico das crianças.

Segundo especialistas, muitas crianças com autismo apresentam hipersensibilidade auditiva, o que faz com que estímulos sonoros sejam percebidos de forma amplificada. “Para uma criança no espectro, o barulho dos fogos não é apenas alto, ele pode ser doloroso e desorganizador”, explica a psicóloga e pesquisadora em neurodivergência Juliana Barbato.

Além da intensidade do som, a imprevisibilidade dos estouros é um fator determinante para o surgimento das crises. Para a criança, que não consegue antecipar quando o barulho vai acontecer, instala-se um estado constante de alerta, acompanhado pelo aumento da ansiedade. 

Juliana destaca que, entre as reações mais comuns, estão:

  • Choro persistente
  • Agitação
  • Tentativa de fuga
  • Tapar os ouvidos 
  • Episódios de meltdown, caracterizados por esgotamento físico e emocional 

Para minimizar os impactos, o ideal é manter a criança em um ambiente fechado e protegido do som, utilizar abafadores de ruído sempre que possível e preservar a rotina. 

“Avisar previamente sobre a possibilidade de barulho e oferecer um espaço seguro e acolhedor também ajuda a reduzir a ansiedade e a desregulação emocional. É importante entender que essas reações não são birras, mas uma resposta neurológica. Nesses casos, a compreensão é o melhor caminho, e sempre que possível é fundamental buscar ajuda profissional para uma orientação mais direcionada a cada criança”, orienta a psicóloga.

Vale destacar que a população também pode ajudar este e outros públicos, evitando o uso de fogos de artifício com estouro. Hoje no mercado há opções do produto apenas com as explosões de cores - diminuindo, assim, o estresse de pessoas com TEA, animais, pessoas idosas, entre outros. 

