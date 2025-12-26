Por que algumas pessoas não suportam barulhos de mastigação, segundo a psicologia

Você já sentiu irritação imediata, ansiedade ou até raiva ao ouvir alguém mastigando? Para muitas pessoas, isso não é exagero nem falta de paciência. A psicologia explica que essa reação intensa tem nome, causas emocionais profundas e relação direta com a forma como o cérebro processa estímulos sonoros e emoções.

Por que a psicologia associa esse incômodo à misofonia?

A misofonia é uma condição caracterizada por reação emocional extrema a sons específicos, especialmente sons humanos repetitivos como mastigação, respiração ou estalos. Diferente de um simples incômodo, o corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real.

Qualquer sonzinho de mastigação é suficiente para irritar algumas pessoas – Créditos: depositphotos.com / hsfelix

Hipersensibilidade emocional tem relação com sons de mastigação?

Na prática, o cérebro associa esses ruídos a estresse, perda de controle ou invasão de limites. Isso ativa respostas automáticas ligadas ao sistema emocional, explicando por que o desconforto surge antes mesmo de qualquer pensamento racional.

Pessoas com hipersensibilidade emocional tendem a perceber estímulos de forma mais intensa. Isso inclui emoções próprias e também sinais do ambiente, como ruídos. Sons repetitivos podem sobrecarregar o processamento sensorial e gerar respostas desproporcionais.

Nesses casos, não é apenas o barulho em si que incomoda, mas o impacto emocional que ele provoca. A reação pode incluir tensão muscular, aceleração do coração e vontade imediata de se afastar da situação.

O que acontece no cérebro durante a misofonia?

Estudos em neurociência mostram que pessoas com misofonia apresentam maior ativação em áreas cerebrais ligadas à emoção e à percepção sensorial. Isso cria uma conexão direta entre som e resposta emocional intensa.

Para facilitar a compreensão, observe abaixo um gráfico ilustrativo que compara a reação cerebral média a sons neutros e a sons gatilho em pessoas com e sem misofonia.

Intensidade da ativação emocional diante de sons

Sons neutros (sem misofonia) – 40%