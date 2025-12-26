Por que algumas pessoas não suportam barulhos de mastigação, segundo a psicologia
Não é exagero, é o cérebro reagindo
Você já sentiu irritação imediata, ansiedade ou até raiva ao ouvir alguém mastigando? Para muitas pessoas, isso não é exagero nem falta de paciência. A psicologia explica que essa reação intensa tem nome, causas emocionais profundas e relação direta com a forma como o cérebro processa estímulos sonoros e emoções.
Por que a psicologia associa esse incômodo à misofonia?
A misofonia é uma condição caracterizada por reação emocional extrema a sons específicos, especialmente sons humanos repetitivos como mastigação, respiração ou estalos. Diferente de um simples incômodo, o corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real.
Hipersensibilidade emocional tem relação com sons de mastigação?
Pessoas com hipersensibilidade emocional tendem a perceber estímulos de forma mais intensa. Isso inclui emoções próprias e também sinais do ambiente, como ruídos. Sons repetitivos podem sobrecarregar o processamento sensorial e gerar respostas desproporcionais.
Nesses casos, não é apenas o barulho em si que incomoda, mas o impacto emocional que ele provoca. A reação pode incluir tensão muscular, aceleração do coração e vontade imediata de se afastar da situação.
O que acontece no cérebro durante a misofonia?
Estudos em neurociência mostram que pessoas com misofonia apresentam maior ativação em áreas cerebrais ligadas à emoção e à percepção sensorial. Isso cria uma conexão direta entre som e resposta emocional intensa.
Para facilitar a compreensão, observe abaixo um gráfico ilustrativo que compara a reação cerebral média a sons neutros e a sons gatilho em pessoas com e sem misofonia.
Intensidade da ativação emocional diante de sons
Sons de mastigação (com misofonia) – 90%
Por que esse incômodo gera raiva e não apenas desconforto?
Diferente da sensibilidade auditiva comum, a misofonia ativa respostas ligadas à defesa emocional. O cérebro interpreta o som como algo pessoal, invasivo ou provocador, mesmo sem intenção externa.
Isso explica por que surgem sentimentos intensos como irritação, raiva ou desejo de fuga. A emoção não é escolhida conscientemente, ela acontece como reflexo.
O Dr. Drauzio Varella explica, em seu canal do TikTok, o que é a misofonia e como ela age no nosso cérebro:
Como lidar com a misofonia no dia a dia?
Embora não exista cura única, algumas estratégias ajudam a reduzir o impacto emocional e melhorar a convivência com os gatilhos sonoros. Entre as abordagens mais eficazes estão:
- Uso consciente de técnicas de regulação emocional em ambientes gatilho
- Identificação dos sons que mais ativam o estresse
- Criação de rotinas de autocuidado sensorial
- Acompanhamento psicológico focado em processamento emocional
Compreender que a reação tem base psicológica e neurológica é um passo essencial para reduzir culpa, conflitos sociais e sofrimento emocional.