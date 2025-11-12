O descanso virou motivo de ansiedade; é possível reaprender a descansar?

O fenômeno do cansaço e da culpa ao buscar momentos de descanso é cada vez mais presente entre jovens adultos, especialmente em um contexto de cobrança por produtividade e valorização do desempenho constante. O relaxamento, visto quase como um luxo, transforma-se em fonte de ansiedade e pressão, mostrando como a sociedade contemporânea ressignificou o próprio conceito de descanso.

Por que a produtividade molda nossa identidade?

Atualmente, o desejo de alto desempenho invadiu a vida cotidiana, e não se limita ao ambiente de trabalho. O descanso torna-se mais uma tarefa a ser gerida, e até o lazer precisa, de algum modo, ser produtivo ou justificar seu tempo investido.

Essa lógica faz surgir o conceito de "cansaço produtivo", onde até o tempo de ócio passa pelo filtro da otimização. Essa exigência mental constante desgasta e acaba por tornar o relaxamento um novo tipo de compromisso.

A cobrança por mais e mais produtividade é o maior culpado disso – Créditos: depositphotos.com / AlexShadyuk

A culpa ao descansar e suas causas

Apesar das facilidades tecnológicas destinadas a economizar tempo, muitos sentem culpa ao não preencher todos os momentos com atividades produtivas. O lazer dá lugar a obrigações e, assim, o tempo livre transforma-se em mais uma fonte de cobrança interna.

Como é possível reaprender a descansar?

Segundo estudiosos como Byung-Chul Han, esse cenário se desenvolve principalmente porque a pressão por produtividade é internalizada, trazendo impactos psicológicos negativos, como estresse e queda da criatividade.

Buscar um descanso genuíno requer redescobrir o valor do tédio e do silêncio, elementos essenciais para a restauração mental. Para muitos, esse processo significa abandonar crenças antigas sobre utilidade e produtividade em todos os momentos do dia.

Veja algumas estratégias fundamentais para reaprender a descansar de forma saudável e eficiente:

Permitir-se períodos de inatividade sem culpa ou objetivo.

Estabelecer pausas programadas livres de notificações e estímulos constantes.

Valorizar o ócio criativo como parte do desenvolvimento pessoal.

Reformular o conceito de sucesso, incluindo bem-estar e saúde mental.

@paulakruger Você sente culpa por descansar? A cultura da produtividade extrema nos faz acreditar que só somos valiosos quando estamos ocupados. Mas o descanso não é um luxo, é uma necessidade. Se permitir parar não significa que você está sendo menos capaz. Significa que você está respeitando seus limites. Exaustão não é sinônimo de sucesso. Como você lida com essa pressão por produtividade? #psicologia #psicoterapia #autoconhecimento #autoajuda #saudemental #paulakruger ? som original – Paula Kruger | Psicóloga

Refletindo sobre o futuro do descanso

Repensar crenças sobre valor e produtividade é essencial para vivenciar um verdadeiro descanso. Aceitar momentos de pausa sem cobranças é reconhecer a necessidade física e mental de repouso.

Adotar essa postura promove vitalidade, resiliência e permite vivenciar o cotidiano com mais autenticidade, deixando que a vida se desenvolva além de metas e obrigações incessantes.