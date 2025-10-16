Assine
overlay
Início Saúde
BEM-ESTAR

Técnicas de respiração que reduzem a ansiedade em poucos minutos

Psicólogos garantem que respirar da forma certa pode mudar seu estado emocional em instantes

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
16/10/2025 12:02

compartilhe

SIGA
x
Técnicas de respiração que reduzem a ansiedade em poucos minutos
Técnicas de respiração que reduzem a ansiedade em poucos minutos crédito: Tupi

A respiração é uma das formas mais rápidas e eficazes de acalmar a mente e o corpo em momentos de ansiedade. Quando praticada de forma consciente, ela ajuda a reduzir batimentos cardíacos, estabilizar o sistema nervoso e promover sensação de bem-estar quase imediata, sem necessidade de medicamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que a respiração controla a ansiedade de forma natural

Durante crises de estresse, o corpo entra em estado de alerta, liberando adrenalina e aumentando o ritmo cardíaco.

Leia Mais

A respiração profunda atua como um sinal para o cérebro desacelerar, diminuindo a produção de hormônios do estresse. Esse processo ativa o sistema parassimpático, responsável por promover relaxamento e equilíbrio interno.

Quais técnicas de respiração funcionam melhor em momentos de ansiedade

Existem diferentes métodos de respiração que auxiliam no controle da ansiedade. Cada um atua de forma distinta, mas todos têm como objetivo restaurar o ritmo natural e trazer foco ao presente.

  • Respiração 4-7-8: inspire por 4 segundos, segure por 7 e expire lentamente por 8.
  • Respiração diafragmática: coloque uma mão no abdômen e inspire enchendo a barriga, depois solte o ar devagar.
  • Respiração alternada (narina por narina): feche uma narina, inspire pela outra e alterne, equilibrando corpo e mente.
  • Respiração quadrada: inspire, segure, expire e segure novamente, todos por 4 segundos cada.
Técnicas de respiração que reduzem a ansiedade em poucos minutos
Respiração – Créditos: depositphotos.com / AntonioGuillemF

Como praticar as técnicas corretamente

O ideal é buscar um ambiente tranquilo e se sentar confortavelmente. Concentre-se apenas no fluxo de ar entrando e saindo dos pulmões, mantendo os ombros relaxados. Com a prática, o corpo aprende a responder mais rápido, reduzindo sintomas como tremores, sudorese e taquicardia em poucos minutos.

Quais são os melhores momentos para aplicar essas técnicas

Essas práticas podem ser feitas a qualquer hora, especialmente antes de dormir, durante o trabalho ou após situações de estresse.

Incorporar a respiração consciente na rotina diária fortalece o controle emocional e melhora o foco. Com apenas 5 minutos por dia, é possível notar uma redução significativa nos níveis de ansiedade.

Dica rápida para potencializar os efeitos das respirações

Associe as técnicas respiratórias com músicas relaxantes ou aromaterapia. Sons suaves e fragrâncias como lavanda ou camomila estimulam o relaxamento e tornam o processo ainda mais eficaz.

A combinação ajuda a criar um momento de pausa e autocuidado capaz de restaurar o equilíbrio mental e físico.

Tópicos relacionados:

ansiedade bem-estar respiracao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay