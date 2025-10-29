Assine
CÂNCER É O ALVO

Estudo sobre desinformação em saúde busca voluntários

Centro de Inovação Teranóstica em Câncer está conduzindo estudo para mapear a educação da população em saúde e os impactos da falta de informação sobre câncer

AF
Agência Fapesp
AF
Agência Fapesp
Repórter
29/10/2025 10:05

Questionário é simples e pode ser respondido em poucos minutos
Questionário é simples e pode ser respondido em poucos minutos crédito: Vitaly Gariev/Unsplash

O Centro de Inovação Teranóstica em Câncer (CancerThera) está conduzindo uma pesquisa com o objetivo de mapear a educação da população em saúde e os impactos da desinformação sobre o câncer.

O CancerThera é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que tem o objetivo de desenvolver novos metalofármacos e metalorradiofármacos para diagnóstico e tratamento de câncer.

Para conduzir o estudo, o CancerThera está buscando voluntários para responder questionário on-line. Apenas pessoas com 18 anos ou mais poderão participar da pesquisa.

O estudo é conduzido por pesquisadores da área de Difusão do Conhecimento do centro de pesquisa e integra os esforços para promover uma ciência cada vez mais acessível e conectada às necessidades da sociedade.

A participação é anônima, segura e voluntária. Nenhuma informação que permita identificar os participantes será coletada. O questionário é simples e leva apenas alguns minutos para ser respondido. Com as respostas, os pesquisadores poderão desenvolver estratégias mais eficazes de divulgação científica, enfrentar informações falsas e fortalecer o acesso ao conhecimento confiável sobre o câncer.

