Estudo sobre desinformação em saúde busca voluntários
Centro de Inovação Teranóstica em Câncer está conduzindo estudo para mapear a educação da população em saúde e os impactos da falta de informação sobre câncer
O Centro de Inovação Teranóstica em Câncer (CancerThera) está conduzindo uma pesquisa com o objetivo de mapear a educação da população em saúde e os impactos da desinformação sobre o câncer.
O CancerThera é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que tem o objetivo de desenvolver novos metalofármacos e metalorradiofármacos para diagnóstico e tratamento de câncer.
O estudo é conduzido por pesquisadores da área de Difusão do Conhecimento do centro de pesquisa e integra os esforços para promover uma ciência cada vez mais acessível e conectada às necessidades da sociedade.
A participação é anônima, segura e voluntária. Nenhuma informação que permita identificar os participantes será coletada. O questionário é simples e leva apenas alguns minutos para ser respondido. Com as respostas, os pesquisadores poderão desenvolver estratégias mais eficazes de divulgação científica, enfrentar informações falsas e fortalecer o acesso ao conhecimento confiável sobre o câncer.