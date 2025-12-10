6 dicas para ter um sexo mais prazeroso na menopausa

Segundo o IBGE, cerca de 30 milhões de mulheres estão no climatério, período que engloba a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. No Brasil, esse período começa, geralmente, por volta dos 40 anos e se estende, em média, até os 60. No entanto, isso não é uma regra, já que há mulheres que passam por esse processo de forma precoce ou tardia.

A menopausa é um período importante na vida da mulher. Marca o encerramento do fluxo menstrual e a preparação para uma fase de transformações físicas e emocionais. Esses sintomas, muitas vezes, podem atrapalhar a rotina e o bem-estar e não raramente, as mulheres se sentem sozinhas e perdidas diante das mudanças que acontecem no corpo e na mente. 62% das mulheres nessa fase relatam, por exemplo, a baixa libido como um dos principais sintomas.

Em parceria com a psicóloga, terapeuta sexual e educadora em sexualidade, Ana Canosa, a Issviva, marca da Essity, elaborou seis dicas para manter uma vida sexual prazerosa, mesmo diante dos sintomas latentes da menopausa.

Não encare como obrigação

Não encare o sexo como obrigação, principalmente quando o desejo sexual espontâneo está diminuído.É preciso aprender a ativar o desejo responsivo – aquele que surge em resposta a estímulos. Para isso, é importante identificar quais cenários eróticos e estímulos despertam a excitação. Ler literatura erótica pode ser uma ferramenta interessante.

Se atente à lubrificação

Não deixe a lubrificação ficar comprometida. Abuse dos lubrificantes — tanto para o estímulo externo da vulva e do clitóris quanto para a penetração.

Aposte em estímulos corporais

Se as respostas sexuais, de modo geral, ficam mais lentas, os estímulos corporais não genitais podem ser intensificados para favorecer a excitação. Estimular outras zonas erógenas do corpo é fundamental.

Utilize outros objetos

Como a excitação tende a subir mais lentamente, o uso de vibradores ou sugadores de clitóris pode ser uma ótima opção para facilitar a chegada ao clímax. Principalmente para mulheres que têm mais dificuldade em alcançar o orgasmo.

Faça exercícios

Pratique exercícios que fortalecem o assoalho pélvico. Atividades como o pilates, por exemplo, comprovadamente ajudam a melhorar a resposta de excitação e a qualidade do orgasmo.

Abrace a fase

"Você não está sozinha, a menopausa não pode significar mudança de vida e fim do prazer, em qualquer esfera da vida. A menopausa não é o fim: é o início de uma nova jornada", lembra Cristina Arbelaez, diretora global da Issviva.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia